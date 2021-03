Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megint jogtalanul használták fel a Gyöngyhajú lányt.



","shortLead":"Megint jogtalanul használták fel a Gyöngyhajú lányt.



","id":"20210308_Kobor_Janos_A_bank_rabolta_ki_az_Omegat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ad961f-bc88-4d50-b164-e056fd417f95","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Kobor_Janos_A_bank_rabolta_ki_az_Omegat","timestamp":"2021. március. 08. 09:31","title":"Kóbor János: „A bank rabolta ki az Omegát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást nyúltak le válogatott módszerekkel. A helyi közvélemény bizakodó, hogy most talán sikerül fogást találni a maffián, ám mások szerint félő, hogy a bűnszervezetek igazi vezetői most is megússzák.","shortLead":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást...","id":"20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf4bb8-9b82-4079-84a6-cd3ef6338923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","timestamp":"2021. március. 07. 11:00","title":"Az olasz maffia is megtalálta a legjobb pénzforrást: az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és a maga jól megkomponált nyersességében engedett betekintést egy diszfunkcionális család életébe. A Buckingham-palotában nem lesznek boldogok.

","shortLead":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és...","id":"20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d563decb-e34d-44c9-a140-92ca758d1321","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Harry és Meghan: ez a bosszú inkább keserű volt, mint édes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cb921d-d775-4b6e-86a7-7d4f7f72bdec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány ragaszkodik Debrecenhez.","shortLead":"A kormány ragaszkodik Debrecenhez.","id":"20210307_Budapest_a_Jozsefvarosi_Palyaudvar_teruletere_koltoztetne_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0cb921d-d775-4b6e-86a7-7d4f7f72bdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e7b2a-bd8c-48e0-95e0-e437791a764c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Budapest_a_Jozsefvarosi_Palyaudvar_teruletere_koltoztetne_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2021. március. 07. 18:57","title":"Budapest a Józsefvárosi Pályaudvar területére költöztetné a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","shortLead":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","id":"20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8570b0-1305-4f84-bba2-146346e57057","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","timestamp":"2021. március. 08. 13:17","title":"A kocsiból szemetelőket kezdi figyelni egy intelligens kamerarendszer Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352e739-2a5c-4670-81a7-6cd706fe150e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Trinity College-on működő Global Brain Health Institute kutatói azt vizsgálták, milyen hatással van az idős felnőttek memóriájára és általános életvitelére az emlékezet hanyatlásától való félelem. ","shortLead":"A Trinity College-on működő Global Brain Health Institute kutatói azt vizsgálták, milyen hatással van az idős felnőttek...","id":"202109_idoskori_memoriavesztes_onbeteljesito_joslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f352e739-2a5c-4670-81a7-6cd706fe150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed93ac82-d5c8-4a3d-a9b2-e044787ea43c","keywords":null,"link":"/360/202109_idoskori_memoriavesztes_onbeteljesito_joslat","timestamp":"2021. március. 08. 10:00","title":"Önbeteljesítő jóslat: aki fél a memóriavesztéstől, az nagyobb eséllyel felejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","shortLead":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","id":"20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9084b3-879f-4ceb-ae96-3d4ecd8b760f","keywords":null,"link":"/elet/20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","timestamp":"2021. március. 07. 14:07","title":"ATV: Hatalmas sorok kígyóznak oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most hír: az eltűnő fotók lehetősége került tesztfázisba.","shortLead":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most...","id":"20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45567f9-9a68-4ca1-a72d-aa3727c5665c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","timestamp":"2021. március. 08. 10:03","title":"Eltűnő fotók jönnek a WhatsAppra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]