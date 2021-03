Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Donáth Anna","category":"360","description":"Ausztrália utat mutat a Facebook-szabályozásban, és mindannyiunk érdeke, hogy Zuckerbergék fizessenek a sajtónak a tartalomért – kivéve a magyar kormányt.\r

","shortLead":"Ausztrália utat mutat a Facebook-szabályozásban, és mindannyiunk érdeke, hogy Zuckerbergék fizessenek a sajtónak...","id":"20210307_Donath_Anna_Ausztralia_Facebook_szabalyozas_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f71fd8-9fb4-45a7-bc69-2b50751a5f78","keywords":null,"link":"/360/20210307_Donath_Anna_Ausztralia_Facebook_szabalyozas_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 07. 13:45","title":"Donáth Anna: 180 fokos fordulatot vett a kormány a Facebook elleni keménykedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 114 632 magyar a regisztrált fertőzött. ","shortLead":"Jelenleg 114 632 magyar a regisztrált fertőzött. ","id":"20210307_6201_uj_fertozott_elhunyt_108_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0036be5-74f8-4665-a535-e00ceba21c46","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_6201_uj_fertozott_elhunyt_108_beteg","timestamp":"2021. március. 07. 09:09","title":"6201 új fertőzött, elhunyt 108 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ebc799-3aac-40a3-91a2-7a06fee03e2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évtizedekkel vethetik vissza az időjárás-előrejelzések pontosságát a meteorológiai méréseket zavaró titkos katonai radarok és a kiépítés alatt álló 5G-s mobilhálózat sugárzása.","shortLead":"Évtizedekkel vethetik vissza az időjárás-előrejelzések pontosságát a meteorológiai méréseket zavaró titkos katonai...","id":"202109__megzavart_muholdak__forraskereses__piaci_alkudozas__nem_latnak_at_rajtuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ebc799-3aac-40a3-91a2-7a06fee03e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e03029-dbbf-4924-aa05-dffcb6c2bc6b","keywords":null,"link":"/360/202109__megzavart_muholdak__forraskereses__piaci_alkudozas__nem_latnak_at_rajtuk","timestamp":"2021. március. 07. 08:15","title":"Veszélybe kerültek az időjárás-előrejelzések, és még nem tudni, mit lehetne tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","shortLead":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","id":"20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8570b0-1305-4f84-bba2-146346e57057","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","timestamp":"2021. március. 08. 13:17","title":"A kocsiból szemetelőket kezdi figyelni egy intelligens kamerarendszer Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","shortLead":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","id":"20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b73f4b-3e80-40c5-9f51-2788060ec43c","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","timestamp":"2021. március. 08. 09:04","title":"Már nem nyomoz L. Simon László panziójának támogatása miatt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 08. 11:30","title":"A jövőt nem készen kapjuk – de mit tehet érte a mai fiatalság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","shortLead":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","id":"20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbe0d93-9af5-43da-bee7-0b64c6d110fc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","timestamp":"2021. március. 08. 08:27","title":"Kiderült, hogy Harryék már az esküvő előtt házasok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szokványos lezárása egy vitának.","shortLead":"Nem szokványos lezárása egy vitának.","id":"20210307_Kessel_akarta_lerendezni_kozlekedesi_vitajat_egy_teherauto_soforje_Veszpremnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99be80dc-83ac-4f5b-ac53-619cb4b07682","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Kessel_akarta_lerendezni_kozlekedesi_vitajat_egy_teherauto_soforje_Veszpremnel","timestamp":"2021. március. 07. 13:10","title":"Késsel akarta lerendezni közlekedési vitáját egy teherautó sofőrje Veszprémnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]