[{"available":true,"c_guid":"5336ed3f-5861-44be-86ad-3ddc744d8349","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Találmánya villámgyorsan világsiker lett, több mint 100 milliárd darabot adtak el belőle.\r

","shortLead":"Találmánya villámgyorsan világsiker lett, több mint 100 milliárd darabot adtak el belőle.\r

","id":"20210310_Lou_Ottens_magnokazetta_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5336ed3f-5861-44be-86ad-3ddc744d8349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f2cd02-d338-49df-b11f-96c88ee40fc8","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Lou_Ottens_magnokazetta_halal","timestamp":"2021. március. 10. 14:03","title":"Meghalt Lou Ottens, aki 1963-ban feltalálta a magnókazettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A versenyzők a Városliget és a Puskás Aréna körül futó pályán zárják az országúti kerékpáros körversenyt.","shortLead":"A versenyzők a Városliget és a Puskás Aréna körül futó pályán zárják az országúti kerékpáros körversenyt.","id":"20210309_Siofokrol_indul_Tour_de_Hongrie_majusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fb9621-25c5-4a0c-819c-15ddd5332ab4","keywords":null,"link":"/sport/20210309_Siofokrol_indul_Tour_de_Hongrie_majusban","timestamp":"2021. március. 09. 21:10","title":"Siófokról indul Tour de Hongrie májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európia Bizottság azt reméli, hogy a nyárra talpra áll a turizmus az unióban.","shortLead":"Az Európia Bizottság azt reméli, hogy a nyárra talpra áll a turizmus az unióban.","id":"20210309_Europai_Unio_oltasi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbabdc9f-93ad-46c5-b553-cade94f0db6c","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Europai_Unio_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 09. 21:35","title":"Az unióban nem engedélyezett vakcinák is bekerülhetnek az EU oltási igazolványába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek Ferenci Tamás biostatisztikus, aki azt kéri mindenkitől: tartsa a lelket az ismerőseiben, és igyekezzen a minimálisra szorítani a kontaktusainak számát. ","shortLead":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek...","id":"20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4ec91e-28ae-457e-b3ae-21f0b381ea79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"Ferenci Tamás: A legoptimistább forgatókönyv szerint áprilisra már érzékelhető hatása lesz az oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef6c621-9901-46f1-a06e-39c37c9aa674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szingapúri Kelley Aerospace bemutatta az Arrow névre keresztelt harci drónját, amit felderítésre is jól lehet majd használni.","shortLead":"A szingapúri Kelley Aerospace bemutatta az Arrow névre keresztelt harci drónját, amit felderítésre is jól lehet majd...","id":"20210309_kelley_aerospace_repulogep_harci_dron_szuperszonikus_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef6c621-9901-46f1-a06e-39c37c9aa674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc4e04f-d553-48d1-8614-a3d2b05428a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_kelley_aerospace_repulogep_harci_dron_szuperszonikus_repulo","timestamp":"2021. március. 09. 20:03","title":"2414 km/h-val repül az új harci drón, de az ára igen szerény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","shortLead":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","id":"20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c342f3de-c05a-4ebf-b0b9-a34ebd37fb9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2021. március. 10. 21:10","title":"Benyújtották a 25 éven aluliak szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Szlovákiában a koalíción belüli feszültséghez vezetett az orosz vakcina megérkezése, Csehország csak uniós jóváhagyást élvező szerrel akar oltani. Mindkét országban tombol a járvány új hulláma, amit erősített a népszerűtlen karanténintézkedésektől ódzkodó kormánypolitika.





","shortLead":"Szlovákiában a koalíción belüli feszültséghez vezetett az orosz vakcina megérkezése, Csehország csak uniós jóváhagyást...","id":"20210310_Felresikerult_taktikazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9db567-14e7-4bbc-9a3c-2fde3269178d","keywords":null,"link":"/360/20210310_Felresikerult_taktikazas","timestamp":"2021. március. 10. 15:00","title":"\"Idióta, kocsmatöltelék-provokátor\" – ez megy a szlovák kormányüléseken a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről jelent meg rendelet.","shortLead":"A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről jelent meg rendelet.","id":"20210311_Lelegeztetogep_rendelet_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab1de50-183d-43c2-bc8b-23f038ad4431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Lelegeztetogep_rendelet_eladas","timestamp":"2021. március. 11. 06:10","title":"Lélegeztetőgépeket adna el a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]