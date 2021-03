Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8781271-a1dc-42aa-93f8-9f2aa62fdb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyszáz tonnányi homok sem tudta eléggé letompítani az exeteri világháborús bomba erejét.","shortLead":"Négyszáz tonnányi homok sem tudta eléggé letompítani az exeteri világháborús bomba erejét.","id":"20210302_exeter_nemet_vilaghaborus_bomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8781271-a1dc-42aa-93f8-9f2aa62fdb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013ea562-14a7-452c-976c-9dc6a69f1aa3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_exeter_nemet_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2021. március. 02. 15:58","title":"Több tucat házban tett kárt az Angliában felrobbantott egytonnás német bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz modul egyik kamrájában repedésre bukkantak az ISS űrhajósai. A probléma elhárítása napokat vesz igénybe.","shortLead":"Az orosz modul egyik kamrájában repedésre bukkantak az ISS űrhajósai. A probléma elhárítása napokat vesz igénybe.","id":"20210301_lyuk_nemzetkozi_urallomas_szigeteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069ba90a-ecc9-4c9e-b3aa-1d986e6c2057","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_lyuk_nemzetkozi_urallomas_szigeteles","timestamp":"2021. március. 01. 21:59","title":"Egy lyuk miatt öt napig tartó szigetelés kezdődött a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c528b6-2283-4c3c-bd4d-80f21f10fe08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cotswold repülőtéren tárolt géptörzset tréler segítségével szállították Bristol közelébe. Irodahelyiséget csinálnak belőle.","shortLead":"A Cotswold repülőtéren tárolt géptörzset tréler segítségével szállították Bristol közelébe. Irodahelyiséget csinálnak belőle.","shortLead":"A Cotswold repülőtéren tárolt géptörzset tréler segítségével szállították Bristol közelébe. Irodahelyiséget csinálnak...","id":"20210302_boeing_727_utasszallito_korforgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c528b6-2283-4c3c-bd4d-80f21f10fe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c2c2ce-7965-401d-a285-a0d33e0e4b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_boeing_727_utasszallito_korforgalom","timestamp":"2021. március. 02. 08:33","title":"És akkor egy Boeing 727-es tűnt fel a körforgalomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7e42de-e4e0-4b13-9b4e-8bf00e6d2529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A program tavalyi része is rendkívül népszerű volt, több mint ötezren pályáztak. népszerű volt, több mint ötezren pályáztak.","id":"20210302_becs_redony_arnyekolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7e42de-e4e0-4b13-9b4e-8bf00e6d2529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656892e8-ccb9-4eb6-8da1-0e4cc1046899","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_becs_redony_arnyekolas","timestamp":"2021. március. 02. 09:02","title":"Bécsben félmilliós támogatást adnak redőnyszerelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Február közepe óta erőteljesen növekednek a megyék fertőzöttségi adatai, de van az országnak olyan csücske is, amely megúszni látszik az esetszámok felfutását.","shortLead":"Február közepe óta erőteljesen növekednek a megyék fertőzöttségi adatai, de van az országnak olyan csücske is, amely...","id":"20210302_esetszamnovekedes_koronavirus_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0965bb67-0dcc-4d6b-abde-c7ec0d6b1b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_esetszamnovekedes_koronavirus_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 02. 18:20","title":"Szinte minden megyében megugrottak az esetszámok a harmadik hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is rengetegen felálltak. egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is rengetegen felálltak.","shortLead":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is...","id":"20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0274af-1006-4dc0-8693-b30fff3e2f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 01. 12:56","title":"A Szent Imrében \"lekapcsolták a villanyt\", máshol egy teljes szakrendelő leállt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve. autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]