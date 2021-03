Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b4cfb2-3b22-4532-b15c-f6086b998feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd gyártó több modelljén is lecseréli az infotainment rendszert.","shortLead":"A svéd gyártó több modelljén is lecseréli az infotainment rendszert.","id":"20210310_nem_android_auto_hanem_komplett_android_fut_az_uj_volvokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b4cfb2-3b22-4532-b15c-f6086b998feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc3249-e09a-49f7-8b9c-a79d97db9c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_nem_android_auto_hanem_komplett_android_fut_az_uj_volvokon","timestamp":"2021. március. 10. 07:59","title":"Nem Android Auto, hanem komplett Android fut az új Volvókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","shortLead":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","id":"20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d08ead3-63b9-4e0a-8baa-bcbd0cf3c468","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","timestamp":"2021. március. 11. 11:44","title":"Legalább 1 milliárd forintot kell a rozsdaövezetekre költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a118d2-8dc3-46f0-8108-32a0be420f8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek.","shortLead":"Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek.","id":"20210310_Ot_evet_is_kaphat_aki_az_utellenorokkel_kezd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a118d2-8dc3-46f0-8108-32a0be420f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856bc874-383b-48b6-b7ba-0bcc6687ccb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Ot_evet_is_kaphat_aki_az_utellenorokkel_kezd","timestamp":"2021. március. 10. 13:47","title":"Öt évet is kaphat, aki útellenőröket bántalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely egy szemmel látható változásra készül ettől az évtől.","shortLead":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely...","id":"20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e1983-4860-4d0b-b071-c30e10a0c3ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","timestamp":"2021. március. 10. 12:02","title":"Nagyon bejött a karantén a Legónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami tisztségviselők családtagjai.","shortLead":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami...","id":"20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e36080-8454-44ba-b69b-3104e8662c89","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","timestamp":"2021. március. 10. 21:52","title":"Hétezren kaptak jogosulatlanul soron kívüli oltást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Közéleti vita robbant ki Franciaországban amiatt, hogy a kormány eddig semmilyen hivatalos megemlékezést nem tervezett Bonaparte Napóleon francia császár halálának közelgő kétszázadik évfordulójára.\r

\r

","shortLead":"Közéleti vita robbant ki Franciaországban amiatt, hogy a kormány eddig semmilyen hivatalos megemlékezést nem tervezett...","id":"20210311_A_tortenelem_nagy_alakja_vagy_nogyulolo_rabszolgatarto_A_franciak_Napoleon_megitelesen_vitaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5676fcdc-fc17-42b6-843a-eb52edda9c8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_A_tortenelem_nagy_alakja_vagy_nogyulolo_rabszolgatarto_A_franciak_Napoleon_megitelesen_vitaznak","timestamp":"2021. március. 11. 09:17","title":"A történelem nagy alakja vagy nőgyülólő, rabszolgatartó? A franciák Napóleon megítélésén vitáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"HVG","category":"360","description":"A helyzet attól függ, hogyan alakul a következőkben a \"keleti vakcinák\" behozatala.","shortLead":"A helyzet attól függ, hogyan alakul a következőkben a \"keleti vakcinák\" behozatala.","id":"20210310_Jol_all_Magyarorszagi_az_oltasi_versenyben_de_a_helyzet_gyorsan_valtozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9826c8a4-cb2a-462b-8dec-7266a2918c4f","keywords":null,"link":"/360/20210310_Jol_all_Magyarorszagi_az_oltasi_versenyben_de_a_helyzet_gyorsan_valtozhat","timestamp":"2021. március. 10. 12:00","title":"Most jól áll Magyarország az oltási versenyben, de ez gyorsan változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság továbbra is ellenőrzi, leszállították-e a gyógyszergyártó cégek az EU-nak ígért oltásokat, mielőtt engedélyezné a kivitelt az EU-n kívüli országokba.","shortLead":"Az Európai Bizottság továbbra is ellenőrzi, leszállították-e a gyógyszergyártó cégek az EU-nak ígért oltásokat, mielőtt...","id":"20210311_EU_vakcinaexport_korlatozas_hosszabitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56582f-47c9-47f1-973a-2c65d3dac969","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_EU_vakcinaexport_korlatozas_hosszabitas","timestamp":"2021. március. 11. 14:05","title":"Június végéig meghosszabítja az EU a vakcinák exportjának korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]