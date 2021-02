Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","id":"20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c51b92-625a-480c-a970-7b56908035ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 09:05","title":"Jelblokkolóval dolgozó autófosztogatókat kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési minisztert.","shortLead":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési...","id":"20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3475ef-731d-43c5-9b68-20c7a33323ac","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","timestamp":"2021. február. 03. 17:50","title":"Több ezer vállalkozó tüntetett a korlátozások enyhítéséért Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7517b949-9555-4602-b011-342505109172","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állam által pénzelt Rostec már javában fejleszti azokat a ruhákat, amelyek egy nagyobb fegyver lövéseit is kibírják.","shortLead":"Az orosz állam által pénzelt Rostec már javában fejleszti azokat a ruhákat, amelyek egy nagyobb fegyver lövéseit is...","id":"20210203_orosz_hadsereg_katonasag_kaliber_golyoallo_rostec","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7517b949-9555-4602-b011-342505109172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2a56d9-5ee2-4fc7-a8ae-ea2d6dc6da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_orosz_hadsereg_katonasag_kaliber_golyoallo_rostec","timestamp":"2021. február. 03. 12:45","title":"Az orosz katonák új ruháin egy nagyobb lövedék sem üt majd lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507e9a42-5163-48fd-8425-f42a22c88fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák kompakt autóival szemben. ","shortLead":"A korábban Citroen DS 4 név alatt futott modell már csak DS 4-ként kínál alternatívát a német és japán prémium márkák...","id":"20210203_Visszatert_a_francia_DS4_es_nagyon_mas_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507e9a42-5163-48fd-8425-f42a22c88fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cdeb59-562a-41d0-abee-83ac9fd62568","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Visszatert_a_francia_DS4_es_nagyon_mas_lett","timestamp":"2021. február. 03. 17:16","title":"Visszatért, de nagyon megváltozott a francia DS 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc25802b-bb85-4254-bf7b-7cdcb1770f44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Aung Szan Szú Kjí otthonában állítólag illegálisan beszerzett, engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak.","shortLead":"A Aung Szan Szú Kjí otthonában állítólag illegálisan beszerzett, engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak.","id":"20210203_mianmar_puccs_aung_szan_szu_kji","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc25802b-bb85-4254-bf7b-7cdcb1770f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819b57d-c161-480b-8a9e-c6d19e3dd600","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mianmar_puccs_aung_szan_szu_kji","timestamp":"2021. február. 03. 12:56","title":"Vádat emelt a mianmari kormányfő ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e28f548-cac4-4e5c-aa01-bc0ee593ea3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A világ egyik legsikeresebb vállalata új központot terveztetett. Sokan találgatják, mire hasonlít leginkább.","shortLead":"A világ egyik legsikeresebb vállalata új központot terveztetett. Sokan találgatják, mire hasonlít leginkább. Pálfi György úgy véli, ma független, nem a Fidesz szekerét toló alkotóként még annyira sem lehet filmet készíteni, mint a Vajna-időszakban. ","shortLead":"A rendező szerint el lehet venni a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületeit és jogait is hatalmi machinációkkal, de...","id":"20210203_Palfi_Gyorgy_Nem_is_ertem_hogy_lehet_ilyen_naiv_a_hatalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ea6b6c-e2dd-4ecc-81c4-a4a7f196742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2417592-3c75-4e08-beed-3463a60ccddd","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Palfi_Gyorgy_Nem_is_ertem_hogy_lehet_ilyen_naiv_a_hatalom","timestamp":"2021. február. 03. 13:51","title":"Pálfi György: Nem is értem, hogy lehet ilyen naiv a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59f5d3-9a3d-495e-8b81-dcfb7be09786","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A várakozások szerint szakértőkből áll majd az Európai Központi Bank korábbi elnökének kabinetje.","shortLead":"A várakozások szerint szakértőkből áll majd az Európai Központi Bank korábbi elnökének kabinetje.","id":"20210203_mario_draghi_kormanyalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f59f5d3-9a3d-495e-8b81-dcfb7be09786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8671f4-e92b-4e8f-876d-ce0421048f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mario_draghi_kormanyalakitas","timestamp":"2021. február. 03. 14:10","title":"Mario Draghi alakíthat kormányt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]