[{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió forint) összdíjazású keménypályás tornán.","shortLead":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió...","id":"20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bbf100-01ce-4de4-b8f2-e3935d28b105","keywords":null,"link":"/sport/20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","timestamp":"2021. március. 10. 21:47","title":"Nagyot csatázott Fucsovics a negyeddöntőért Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi a jazz? és a háromrészes A rögtönzés világa című kötetek írója. Alapítóként, valamint pedagógusként végig részese volt az öt évtized alatt nemzetközi hírűvé fejlődött magyar dzsesszoktatásnak. 89 éves korában ment el. Emlékét ezzel a 2015-ben készült interjúval idézzük fel.","shortLead":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi...","id":"201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e7e12-d5b0-4d8b-a4dc-742ef215b69f","keywords":null,"link":"/360/201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"„A diktatúrák nem szeretik a dzsessz műfaját” – elhunyt Gonda János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601ecc05-4bdc-4505-969c-9a60f821085e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2011. március 10-én, 76 éves korában halt meg Ranschburg Jenő pszichológus. Nagyon megfontolandó ma is számos gondolata a demokráciáról, az infantilizált társadalomról éppúgy, mint a fiatalkori deviancia okairól vagy a szervezett gyerekközösségek hiányáról.\r

","shortLead":"2011. március 10-én, 76 éves korában halt meg Ranschburg Jenő pszichológus. Nagyon megfontolandó ma is számos gondolata...","id":"20210310_Abban_a_pillanatban_ahogy_a_demokracia_nem_demokrata_tagsaggal_bir_halalra_van_itelve__tiz_eve_ment_el_Ranschburg_Jeno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=601ecc05-4bdc-4505-969c-9a60f821085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3eb8a3-9fbd-4fdb-bf59-63ae6bbf75fb","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Abban_a_pillanatban_ahogy_a_demokracia_nem_demokrata_tagsaggal_bir_halalra_van_itelve__tiz_eve_ment_el_Ranschburg_Jeno","timestamp":"2021. március. 10. 18:10","title":"„Abban a pillanatban, ahogy a demokrácia nem demokrata tagsággal bír, halálra van ítélve” – tíz éve halt meg Ranschburg Jenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri pénzosztás mellett megnövelik a gyerekek utáni adókedvezményt, kisegítik az önkormányzatokat, de az iskolákra és a kilakoltatások megakadályozására is jut pénz.","shortLead":"Egyszeri pénzosztás mellett megnövelik a gyerekek utáni adókedvezményt, kisegítik az önkormányzatokat, de az iskolákra...","id":"20210311_Biden_mentocsomag_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e32451-4f5e-4901-b050-14928a5a9fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Biden_mentocsomag_valsag","timestamp":"2021. március. 11. 05:34","title":"Megszavazták Biden 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte, hogy állnak a 2022-es esélyek, és mik a magyar emberek legnagyobb problémái. ","shortLead":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte...","id":"20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3f9fe-b6db-4089-9f45-c59db9b95e12","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","timestamp":"2021. március. 12. 08:48","title":"Komoly kutatást fizetett ki a házi őrizetben lévő milliárdos, amit már be is mutattak az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e44efe0-cbc9-4851-b978-2829cda3178b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók a vizsgálat alapján azt sejtik, hogy az állat valószínűleg tényleg költötte a tojásait, és eközben pusztult el.","shortLead":"A kutatók a vizsgálat alapján azt sejtik, hogy az állat valószínűleg tényleg költötte a tojásait, és eközben pusztult...","id":"20210310_oviraptoroszaurzsz_dinoszaurusz_tojas_embrio_paleontologia_dinoszaurusz_feszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e44efe0-cbc9-4851-b978-2829cda3178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82dbb6-9775-4906-9814-4520d944309b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_oviraptoroszaurzsz_dinoszaurusz_tojas_embrio_paleontologia_dinoszaurusz_feszek","timestamp":"2021. március. 10. 20:03","title":"Fészkén és tojásain ülő dinoszaurusz maradványaira bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár úgy tűnik, hogy telített az okostelefon-piac, az előrejelzések egészen másra utalnak. 2021 első negyede hatalmas fellendülést hozhat, rengeteg készülék találhat gazdára. Az Apple szerepe vitathatatlan e változásban.","shortLead":"Bár úgy tűnik, hogy telített az okostelefon-piac, az előrejelzések egészen másra utalnak. 2021 első negyede hatalmas...","id":"20210311_okostelefonpiaci_elorejelzes_2021_q1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c720e00-d572-474b-bb0c-5cc7612ee2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_okostelefonpiaci_elorejelzes_2021_q1","timestamp":"2021. március. 11. 15:03","title":"Nagy bumm jön az okostelefonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24150207-ea41-426d-8fae-59ec15f4971c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","timestamp":"2021. március. 12. 15:23","title":"Az autópályák mentén már 500 forint körüli áron adják az üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]