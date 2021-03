Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla...","id":"20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4b23b-d27d-4a89-a19d-a66c2db356f8","keywords":null,"link":"/360/20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 07:56","title":"Radar360: Oltási igazolványokat és lélegeztetőgépeket is postázott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","shortLead":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","id":"20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cded3-eb41-4c95-a7dd-00f7a2e4eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","timestamp":"2021. március. 11. 15:43","title":"Szerda este 6-ra hívta össze Kövér László az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2eff000-fda5-4b44-93db-e98d65506ebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Úgy bíznak ebben a tervben, hogy a kormány korábban visszautasította az elképzelést.","shortLead":"Úgy bíznak ebben a tervben, hogy a kormány korábban visszautasította az elképzelést.","id":"20210311_A_XIII_kerulet_hid_helyett_aluljarot_szeretne_Rakosrendezoig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2eff000-fda5-4b44-93db-e98d65506ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f616ad2-ff12-4ad5-864d-55fa7cc5a811","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_A_XIII_kerulet_hid_helyett_aluljarot_szeretne_Rakosrendezoig","timestamp":"2021. március. 11. 10:43","title":"A XIII. kerület híd helyett aluljárót szeretne Rákosrendezőig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","shortLead":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","id":"20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b29b18b-1787-490f-91df-e5f75528ca9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","timestamp":"2021. március. 12. 07:59","title":"Nem lesz gyakori látvány az utakon a legújabb Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt a lehetőséggel, Gulyás helyettese pedig kétoldalnyi sikerpropaganda mellett szidta az ellenzéket. Karácsony nem érti, mi ez a kivagyiság.","shortLead":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt...","id":"20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94895d-7e64-45df-bc9e-40f08b565e04","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 15:50","title":"Karácsony: A kormánynak nem kellenek a fővárosi oltópontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818a25b8-6a6d-45d5-b7d2-9a4a66941c1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb munkás van, aki fogadni tudja a csomagokat, így óriásit ugrott az áruszállítás költsége.","shortLead":"Egyre kevesebb munkás van, aki fogadni tudja a csomagokat, így óriásit ugrott az áruszállítás költsége.","id":"20210310_aruszallitas_kontener_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818a25b8-6a6d-45d5-b7d2-9a4a66941c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599b7113-28d6-4447-975b-397a9a1dd5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_aruszallitas_kontener_kina","timestamp":"2021. március. 10. 13:55","title":"Hétszeresére drágult Kínából árut szállítani Európába tavaly óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor lelassította a Twitteren a fotó- és videoanyagok terjesztését, a szöveges üzenetek küldése viszont elvileg továbbra is működik.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor lelassította a Twitteren a fotó- és videoanyagok...","id":"20210310_oroszorszag_twitter_lassitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ede498c-7902-4658-8e9e-6a7a3d23e22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_oroszorszag_twitter_lassitasa","timestamp":"2021. március. 10. 12:25","title":"Lelassították a Twitter adatforgalmát Oroszországban, mert nem törölt elég hatékonyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4550a4-821b-4ecc-a938-dcc16c7919f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint egy gyors és ügyes titkárnő, úgy készít majd pontos jegyzetet akár több nyelven zajló beszélgetésről a Microsoft vadonatúj alkalmazása.","shortLead":"Mint egy gyors és ügyes titkárnő, úgy készít majd pontos jegyzetet akár több nyelven zajló beszélgetésről a Microsoft...","id":"20210312_microsoft_group_transcribe_ios_fordito_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce4550a4-821b-4ecc-a938-dcc16c7919f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c2981-8400-4612-b0d7-2526a3ea039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_group_transcribe_ios_fordito_alkalmazas","timestamp":"2021. március. 12. 11:03","title":"Nem csak jegyzetel, rögtön fordít is a Microsoft alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]