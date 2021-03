Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű roboton. Az egység az okosabb fajtából való.","shortLead":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű...","id":"20210316_amazon_robot_vesta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0479fe0c-461c-4501-87b1-416f52dab4f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_amazon_robot_vesta","timestamp":"2021. március. 16. 11:33","title":"Négy éve készül, 800 ember fejleszti az Amazon macska méretű robotját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán több ország is felfüggesztette.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán...","id":"20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e536792-3aac-42db-a265-c33453006920","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 16. 09:33","title":"Kemenesi Gábor az AstraZeneca vakcinájáról: nem gyanús a helyzet, rutinvizsgálatok zajlanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","shortLead":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","id":"20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ac0a5-4a77-4b83-928a-4d911bebbc46","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 15. 09:40","title":"Nagy pofont kapott a CDU és a szélsőjobb is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360...","id":"20210316_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a8da34-0585-444f-82d9-379feb648697","keywords":null,"link":"/360/20210316_Radar360","timestamp":"2021. március. 16. 08:00","title":"Radar360: Nálunk marad az AstraZeneca, az osztrákok elszúrták a Pfizerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves zenész a jövőbe fektet be.","shortLead":"A 75 éves zenész a jövőbe fektet be.","id":"20210316_Nagy_Fero_mar_eldontotte_mire_kolti_a_Kossuthdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04edb1b4-3c83-4e32-a94b-f8733b41fa20","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Nagy_Fero_mar_eldontotte_mire_kolti_a_Kossuthdijat","timestamp":"2021. március. 16. 09:28","title":"Nagy Feró már eldöntötte, mire költi a Kossuth-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa2cfef-0514-4b04-a65d-54859dd4fa3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a nemzeti ünnepen arról beszélt, ahogy ’48 példát adott ’56-ban és ’89-ben, a „sikeres járványkezelés” emléke az unokáinknak is segíthet majd a bajban.","shortLead":"A miniszterelnök a nemzeti ünnepen arról beszélt, ahogy ’48 példát adott ’56-ban és ’89-ben, a „sikeres járványkezelés”...","id":"20210315_Orban_Viktor_1848hoz_hasonlitotta_a_sikeres_jarvanykezelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa2cfef-0514-4b04-a65d-54859dd4fa3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5c6697-54c8-4f0d-9e25-98e61cd5f89e","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Orban_Viktor_1848hoz_hasonlitotta_a_sikeres_jarvanykezelest","timestamp":"2021. március. 15. 08:26","title":"Orbán Viktor 1848-hoz hasonlította a \"sikeres járványkezelést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nemrég egy olyan lehetőséget is beépített a Chrome böngészőbe, amivel megnézhetjük, mennyire vannak biztonságban az adataink. Az alábbi néhány lépést érdemes időről időre elvégezni.","shortLead":"A Google nemrég egy olyan lehetőséget is beépített a Chrome böngészőbe, amivel megnézhetjük, mennyire vannak...","id":"20210316_google_chrome_biztonsagi_ellenorzes_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8253908-87c0-4c8c-a952-51343f1d2291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_google_chrome_biztonsagi_ellenorzes_jelszo","timestamp":"2021. március. 16. 08:03","title":"Chrome-ot használ? Nyomjon rá benne a biztonsági ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec24701-c874-41b3-b80e-824000cc33df","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Harmincál is több, magyar egyházi személy – zömmel papok – által abuzált áldozatot szólaltatott meg Perintfalvi Rita katolikus teológus, a Grazi Egyetem tanára. Rövidesen megjelenő könyvéről kérdeztük.","shortLead":"Harmincál is több, magyar egyházi személy – zömmel papok – által abuzált áldozatot szólaltatott meg Perintfalvi Rita...","id":"202110__perintfalvi_rita__egyhazi_abuzusrol_elhallgatasrol__szembenezni_agonosszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec24701-c874-41b3-b80e-824000cc33df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113eadb4-ed6f-4832-8b94-f8c7b713266a","keywords":null,"link":"/360/202110__perintfalvi_rita__egyhazi_abuzusrol_elhallgatasrol__szembenezni_agonosszal","timestamp":"2021. március. 16. 13:00","title":"Perintfalvi Rita: A papok gyakran lelki visszaéléssel kezdik a szexuális bántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]