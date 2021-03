Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt az egyetlen gond a két Viro Stop spray-vel.","shortLead":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt...","id":"20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b27bfe-d4f6-4373-9c78-feab465b693d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 13:19","title":"Betiltották az orrspray-t, amit azzal reklámoztak, hogy legyőzi a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e99c6a-9c25-431a-a416-35ae61b1ed09","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mindenki csalódik valakiben: a magyar kormány vakcinákat várna Brüsszelből vakcinaútlevelek helyett, mi pedig például átlátható oltási programot a Magyarságkutató Intézetnek frissen adott 1,2 milliárd forint helyett.","shortLead":"Úgy tűnik, mindenki csalódik valakiben: a magyar kormány vakcinákat várna Brüsszelből vakcinaútlevelek helyett, mi...","id":"20210318_kormany_brusszel_varakozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e99c6a-9c25-431a-a416-35ae61b1ed09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb3cad-60a7-412b-ba9d-35c4b65fb3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kormany_brusszel_varakozasok","timestamp":"2021. március. 18. 17:25","title":"A kormány nem azt kapja, amit vár, de mi sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8b2dec-ca33-4c97-bec1-009175139ab2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kriptopénz értéke a napokban újabb csúcsot ért el, ami olyanokat is megmozgat, akiket korábban soha nem érdekelt a digitális valuták világa.","shortLead":"A kriptopénz értéke a napokban újabb csúcsot ért el, ami olyanokat is megmozgat, akiket korábban soha nem érdekelt...","id":"20210319_bitcoin_banyaszat_kriptopenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8b2dec-ca33-4c97-bec1-009175139ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d76388-e2f4-47d4-92c0-fd6d627d29df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_bitcoin_banyaszat_kriptopenz","timestamp":"2021. március. 19. 08:33","title":"Közel 20 milliárd forint bevételt termeltek maguknak egyetlen nap alatt a legőrültebb bitcoin-bányászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A folyamatosan javuló járványügyi adatokra hivatkozva tovább lazít a korlátozásokon a kormány.","shortLead":"A folyamatosan javuló járványügyi adatokra hivatkozva tovább lazít a korlátozásokon a kormány.","id":"20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf4825d-8473-487d-ba9b-3806303ad298","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_izrael","timestamp":"2021. március. 19. 05:39","title":"Már a szabadtéri strandok is megnyílhatnak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6","c_author":"Bank360.hu","category":"kkv","description":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt legnagyobb veszteséget elszenvedő vállalkozásoknak. A program első körében a turizmust, vendéglátást és szabadidős tevékenységeket szolgáltató vállalkozásoknak lett elérhető, március 16-tól viszont számos kiskereskedelmi, kölcsönzési és javítási ágazatban működő vállalkozás is igénybe veheti a kedvezményes kölcsönt. Hiába széles viszont az ágazatok listája, néhány tevékenységi kör így is kimaradt a programból.","shortLead":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt...","id":"20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92f7fe-ef34-4ccb-8858-0f7ad576b766","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 18. 15:17","title":"Ezek a cégek, vállalkozók lehetnek a 10 milliós ingyenhitel nagy vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS háttértörténetét Litkai Gergely göngyölíti fel, akihez eljutott egy titkos anyag az adatbázisról és az algoritmusról. Adott minden, ami a sikeres oltási programhoz kell: Foxpost csomagautomata, 1993-as Matáv-telefonkönyv, Müller Cecília VIP-listája, Kenó-sorsológömb. ","shortLead":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS...","id":"20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fe7ab-4347-41f5-b845-57cbabdf2c86","keywords":null,"link":"/360/20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","timestamp":"2021. március. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kiszivárgott prezentáción minden, amit az oltáskáoszról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","shortLead":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","id":"20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d19a1-2bb4-406a-907e-d523a7c58e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","timestamp":"2021. március. 18. 10:03","title":"Egy 4 éves kisfiú megkérdezte David Attenboroughtól, mi is úgy járunk-e majd, mint a dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak az ügyében.","shortLead":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak...","id":"20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e24d81-6257-4349-93c4-dfab3fa670f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","timestamp":"2021. március. 17. 18:28","title":"Tarlós: Már nincs kampány, az \"Orbán utasítása\" szöveget abba lehetne hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]