[{"available":true,"c_guid":"3db0f2c0-94d2-4938-b6f7-9d5a98f6884b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kártékony zsarolóvírust fejlesztő csapat úgy gondolta, bebizonyítják, hogy nem is annyira rosszszándékúak. Nemes célokra adakoztak tehát, azonban nem biztos, hogy a kiszemeltek el is fogadhatják az adományt.","shortLead":"Egy kártékony zsarolóvírust fejlesztő csapat úgy gondolta, bebizonyítják, hogy nem is annyira rosszszándékúak. Nemes...","id":"20201030_darkside_zsarolovirus_bitcoin_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3db0f2c0-94d2-4938-b6f7-9d5a98f6884b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc5272c-7767-4a71-94cf-00336e6cf23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_darkside_zsarolovirus_bitcoin_adomany","timestamp":"2020. október. 30. 17:03","title":"Bűnözők vagy Robin Hoodok? Gyerekeknek adakozott egy zsarolóvírust fejlesztő csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f48bb5-4da3-40f5-9644-0f07e16ee176","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Mindannyian láthattunk már hatalmas méretű kijelzőket, de talán nem mindenki gondolkodik el azon, hogy milyen előnyöket jelenthet egy cégnek, ha nem fél használni a csúcstechnológiát képviselő megoldásokat. A vizuális tartalom-megjelenítés sok cégnek segíthet a hatékonyság növelésében, lássuk, miért.\r

","shortLead":"Mindannyian láthattunk már hatalmas méretű kijelzőket, de talán nem mindenki gondolkodik el azon, hogy milyen előnyöket...","id":"samsungbch_20201031_orias_kijelzo_technologia_libri_streamnet_digital_signage","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f48bb5-4da3-40f5-9644-0f07e16ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5751db22-808e-4e64-b4ac-2178fd9e932e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201031_orias_kijelzo_technologia_libri_streamnet_digital_signage","timestamp":"2020. október. 31. 17:30","title":"Ami néhány éve még sci-finek tűnt, az ma már valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","shortLead":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","id":"20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda067d9-fbfa-4724-b467-4e8d9718fd2a","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","timestamp":"2020. október. 30. 17:54","title":"Hamarosan indul a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton megnyílt légikikötőjéről, a Willy Brandt/Brandenburg reptérről. És még nem is esett szó a hánytató kanyarról.","shortLead":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton...","id":"20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533af658-0d3b-401b-b959-8f0d083d7f40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","timestamp":"2020. október. 31. 17:00","title":"Kilenc év késéssel, de végre megnyílt Berlin botrányos reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12 Pro modellekbe került új érzékelő még az automatikus magasságmérést is lehetővé teszi.","shortLead":"Az iPhone 12 Pro modellekbe került új érzékelő még az automatikus magasságmérést is lehetővé teszi.","id":"20201030_apple_iphone_12_pro_testmagassag_merese_lidar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfdb63c-14d3-49f0-9438-8b143c4f095b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_apple_iphone_12_pro_testmagassag_merese_lidar","timestamp":"2020. október. 30. 19:03","title":"Bárki magasságát megmérheti az új iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf45b285-3717-4f57-8464-5abc9bd5929d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az éttermet átalakítják, elsősorban digitális fejlesztéseket hajtanak végre.","shortLead":"Az éttermet átalakítják, elsősorban digitális fejlesztéseket hajtanak végre.","id":"20201030_Blaha_Lujza_teri_McDonalds_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf45b285-3717-4f57-8464-5abc9bd5929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d6091c-9fb0-4d4c-9110-342721c6733d","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Blaha_Lujza_teri_McDonalds_bezaras","timestamp":"2020. október. 30. 19:20","title":"Bezár egy időre a Blaha Lujza téri McDonald’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d9597f-6ee3-454c-b055-0993e481cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy alkuszcég szerint van rá esély, hogy a biztosítók szétterítik az extra magas tarifák elvesztése miatt keletkező kiesést.","shortLead":"Egy alkuszcég szerint van rá esély, hogy a biztosítók szétterítik az extra magas tarifák elvesztése miatt keletkező...","id":"20201030_Sok_autos_akar_rosszul_is_jarhat_a_kgfbdijak_felulvizsgalataval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d9597f-6ee3-454c-b055-0993e481cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a8c03b-7000-4011-a3a5-a78d1a5a9f82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Sok_autos_akar_rosszul_is_jarhat_a_kgfbdijak_felulvizsgalataval","timestamp":"2020. október. 30. 14:55","title":"Sok autós rosszul járhat a kgfb-díjak felülvizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3d0c3a-8b70-452c-982f-0a8b1860cc9d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó felfrissítette szabadidőautó kategóriás modelljét, melynek 510 lóerős biturbó V6-os hajtásához szerencsére nem nyúltak hozzá, nem tették politikailag korrektebbé. Egy SUV, ami szinte úgy megy, mint egy sportszedán.","shortLead":"Az olasz gyártó felfrissítette szabadidőautó kategóriás modelljét, melynek 510 lóerős biturbó V6-os hajtásához...","id":"20201031_alfa_romeo_stelvio_quadrifoglio_suv_teszt_divatterepjaro_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d3d0c3a-8b70-452c-982f-0a8b1860cc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634ccc-5681-42c9-a824-d499dcc8d4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_alfa_romeo_stelvio_quadrifoglio_suv_teszt_divatterepjaro_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. október. 31. 16:00","title":"Majdnem Ferrari: teszten az új Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]