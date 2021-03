Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden közleményben fejezte ki csalódottságát.","shortLead":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden...","id":"20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4a85c-bd5c-4948-8cd3-81a4cf256c41","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 19:19","title":"Az USA és Európa is nekiment Erdogannak az Isztambuli Egyezményből való kilépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon milliós jutalmat az előző évben.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon...","id":"20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d566568-4e8a-4371-bb26-c75d117e7f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","timestamp":"2021. március. 20. 17:15","title":"Milliós jutalmakat kapott 22 államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","shortLead":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","id":"20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c9320-9d76-4418-b84b-3beb84300189","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","timestamp":"2021. március. 21. 10:50","title":"Vilmos herceg próbálta kibékíteni a királyi családot és Harry hercegéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09e4607-5c30-44d1-8c6b-ebba9806461e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz elnök a védelmi miniszterével ment a tajgára enni és lánctalpas terepjárót vezetni, de sokkal érdekesebb számunkra, mivel ízesítették meg a szalonnájukat.","shortLead":"Az orosz elnök a védelmi miniszterével ment a tajgára enni és lánctalpas terepjárót vezetni, de sokkal érdekesebb...","id":"20210321_putyin_sziberia_kepsorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09e4607-5c30-44d1-8c6b-ebba9806461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f401cf-2ec6-4515-929c-26c594972d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_putyin_sziberia_kepsorozat","timestamp":"2021. március. 21. 17:36","title":"Vlagyimir Putyin annyira kemény férfi, hogy Kotányi fűszerekkel ízesítette az ebédjét Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és a műkereskedelemben. A Christie'snél most először kriptovalutában is lehetett fizetni. \r

","shortLead":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és...","id":"202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c411d61-c482-48e0-b76a-288aff36478b","keywords":null,"link":"/360/202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","timestamp":"2021. március. 21. 13:30","title":"Az induló ár hétszázezerszereséért ütötték le a digitális művészet csúcsalkotását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a6eeff-50d0-4ac6-a625-857cd1714e58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Justin Long, az Apple és a Mac reklámarca meglepő szerepben tűnik fel: az Intel-alapú windowsos PC-k előnyeit ecsetelgeti a Macek ellenében.","shortLead":"Justin Long, az Apple és a Mac reklámarca meglepő szerepben tűnik fel: az Intel-alapú windowsos PC-k előnyeit...","id":"20210321_intel_a_mac_reklamok_m1_reklamok_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a6eeff-50d0-4ac6-a625-857cd1714e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4387ce-78e9-4e01-a038-9a771fc2ae0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_intel_a_mac_reklamok_m1_reklamok_videok","timestamp":"2021. március. 21. 23:11","title":"Fordult a kocka: Mac-fiú az Intel reklámozója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának...","id":"20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a74dbdf-dcf3-4786-8f56-5d99504422a2","keywords":null,"link":"/sport/20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 21. 22:35","title":"Nem bírt az olimpiai bajnokkal a magyar női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","shortLead":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","id":"20210322_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0da705-63a3-4636-9fe4-ee1b8d413f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 22. 05:24","title":"A hétvégén már közel 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]