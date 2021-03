Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának aránya - közölte a szerbiai gyermekgyógyászok egyesülete szombaton.","shortLead":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának...","id":"20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4d55f-0164-44e4-ace4-dde730e778bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","timestamp":"2021. március. 20. 09:19","title":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában az elmaradt oltások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett megnyitások ugyanis sokszor fulladnak idő előtti megegyezéses kézfogásokba, és egyre kevesebb a játékot izgalmassá varázsló eredeti ötlet. Mesterséges intelligencia bevonásával keresik a kiutat.","shortLead":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett...","id":"202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75581d61-3740-4374-939e-445eb7c945b6","keywords":null,"link":"/360/202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","timestamp":"2021. március. 21. 08:15","title":"Új szabályok a sakkban: saját bábjainkat is leüthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2291070-71a7-424e-9a34-68bca3bd1b18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Johanna Nordblad ezzel megdöntötte a jég alatti szabadmerülés világrekordját.","shortLead":"Johanna Nordblad ezzel megdöntötte a jég alatti szabadmerülés világrekordját.","id":"20210322_szabadmerules_vilagrekord_johanna_nordblad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2291070-71a7-424e-9a34-68bca3bd1b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb55071-904b-444c-a760-c48468c4e1e2","keywords":null,"link":"/sport/20210322_szabadmerules_vilagrekord_johanna_nordblad","timestamp":"2021. március. 22. 05:07","title":"A jég alatt, két fokos vízben úszott 103 métert egy finn nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc841-98e9-4796-9bb4-87edc85bd74c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma - közölte a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal. ","shortLead":"A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen...","id":"20210320_Tobb_mint_11_ezer_uj_fertozott_van_meghalt_227_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc841-98e9-4796-9bb4-87edc85bd74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c9e54-cdc0-46bf-a48a-2c986c116a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Tobb_mint_11_ezer_uj_fertozott_van_meghalt_227_ember","timestamp":"2021. március. 20. 08:40","title":"Több mint 11 ezer új fertőzött van, meghalt 227 ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","shortLead":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","id":"20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b902b4-c27c-4e7a-8c14-798e55250a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. március. 21. 08:31","title":"10625 új fertőzöttet találtak, elhunyt 194 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi jogokra hivatkozva elvileg három hónap után meg lehetne tudni, számon tartják-e egyáltalán az adatainkat.","shortLead":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi...","id":"20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbd2d44-ba8e-4e26-8302-a5c51a71b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","timestamp":"2021. március. 21. 09:57","title":"Kis trükközéssel meg lehetne tudni, sikerült-e a regisztrációnk az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e82f53b-ee8d-401e-bff8-f3ea4c18e6d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Pulmonológiai Intézet főorvosa beszélt erről a köztévében.","shortLead":"A Pulmonológiai Intézet főorvosa beszélt erről a köztévében.","id":"20210320_Asztmasoknak_es_az_allergiasoknak_is_javasoljak_az_oltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e82f53b-ee8d-401e-bff8-f3ea4c18e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfd490-48bc-4e2e-b61d-3eb215317b03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Asztmasoknak_es_az_allergiasoknak_is_javasoljak_az_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 13:33","title":"Asztmásoknak és az allergiásoknak is javasolják az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön a határideje az egyszer használatos csomagolóanyagok betiltásának. Az alternatívák azonban, ahogy a példákon is látjuk, nem feltétlenül jelentenek minden szempontból jobb, olcsóbb, és zöldebb lehetőséget.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön...","id":"20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab825ab-bcb0-40f6-a0f5-25e73f3f6254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Jobb lesz a környezetnek, ha betiltják az egyszer használatos műanyag ételdobozokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]