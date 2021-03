Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben szinte nem ültek iskolapadban. A karanténoktatás korántsem olyan hatékony, mint a jelenléti, ráadásul a maturálókat a felnőtté válás szertartásaitól is megfosztotta a járvány.","shortLead":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben...","id":"202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9170fc4-59f7-48ec-b1ca-b3be1a803ad3","keywords":null,"link":"/360/202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","timestamp":"2021. március. 22. 07:00","title":"Zoombi generációt csinálhat a tizenévesekből a járványidőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea5e206-4e76-4496-842b-030b6adc7899","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Reykjavík közelében öntötte magából a lávát a Fagradalsfjall.","shortLead":"Reykjavík közelében öntötte magából a lávát a Fagradalsfjall.","id":"20210322_Lelegzetelallito_dronfelvetel_keszult_az_izlandi_vulkankitoresrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea5e206-4e76-4496-842b-030b6adc7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9936a060-95ae-477d-9806-62c1dd3f86e5","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Lelegzetelallito_dronfelvetel_keszult_az_izlandi_vulkankitoresrol","timestamp":"2021. március. 22. 11:50","title":"Lélegzetelállító drónfelvétel készült az izlandi vulkánkitörésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","id":"20210321_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf6b7f3-3e29-42e9-a1dd-1a6bccbe0b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 21. 19:33","title":"Saját felülettel térne vissza a közösségi médiába Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1eb132-29a2-4235-9a0d-eddf6081cef3","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Hetven munkaadó mintegy 1300 állásajánlatra várja a jelentkezőket a kedden reggel indult és csütörtök estig tartó HVG Online Állásbörze. A legtöbb ajánlat informatikusoknak, mérnököknek, idegen nyelveket beszélő ügyfélszolgálatosoknak, értékesítőknek, pénzügyi területen dolgozóknak és szakmunkásoknak szól. A munkaadók új állásaik nagy részét itt hirdetik meg először. ","shortLead":"Hetven munkaadó mintegy 1300 állásajánlatra várja a jelentkezőket a kedden reggel indult és csütörtök estig tartó HVG...","id":"20210323_Elindult_es_3_napig_tart_a_legnagyobb_hazai_online_allasborze__nezz_be_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c1eb132-29a2-4235-9a0d-eddf6081cef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca6804f-a067-4bf9-bcb4-94fcb7199ed5","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_Elindult_es_3_napig_tart_a_legnagyobb_hazai_online_allasborze__nezz_be_most","timestamp":"2021. március. 23. 09:40","title":"Elindult és 3 napig tart a legnagyobb hazai online állásbörze – nézz be most!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","shortLead":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","id":"20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f171cb-08a6-4cfa-a1a6-43d86675d078","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","timestamp":"2021. március. 22. 16:57","title":"Nagy István: Akkora nyereséget visznek ki az országból a külföldi boltláncok, amit nem lehet annyiban hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe 50 ezer forintot ígértek idős embereknek. Többeket sikerült is átverniük.","shortLead":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe...","id":"20210322_Ne_higgyen_annak_aki_igy_probalja_megtudni_a_bankszamlaja_adatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5750a9-a657-4b3d-ac48-c10c437a9546","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Ne_higgyen_annak_aki_igy_probalja_megtudni_a_bankszamlaja_adatait","timestamp":"2021. március. 22. 19:09","title":"Ne higgyen annak, aki így próbálja megtudni a bankszámlája adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború lezárására a Biden-kormányzatnak nem sok választása maradt.","shortLead":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború...","id":"202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa043ce1-314f-4fe1-8f31-9060e331f781","keywords":null,"link":"/360/202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Biden kivonulna Afganisztánból, de neki is nehéz dolga lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","id":"20210321_15_embernek_lett_egy_kis_tartaleka_ahelyett_hogy_megutotte_volna_a_fonyeremenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6dbccf-0558-495b-ae13-d86fdea63a99","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_embernek_lett_egy_kis_tartaleka_ahelyett_hogy_megutotte_volna_a_fonyeremenyt","timestamp":"2021. március. 21. 16:52","title":"15 embernek lett egy kis tartaléka ahelyett, hogy megütötte volna a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]