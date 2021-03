Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó platformja fejlesztésére. ","shortLead":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó...","id":"202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112ea439-f7a2-4c54-b297-cabbe3d0ac0e","keywords":null,"link":"/360/202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","timestamp":"2021. március. 21. 11:10","title":"Apjuk majdnem belehalt a rossz gyógyszeradagolásba, csináltak hát erre egy appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától kell keresni a kutakon az olcsóbb üzemanyagot.","shortLead":"Szerdától kell keresni a kutakon az olcsóbb üzemanyagot.","id":"20210322_benzin_gazolaj_ar_csokkenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb59a25d-373e-4290-b719-b2cb050b2a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_benzin_gazolaj_ar_csokkenes","timestamp":"2021. március. 22. 10:23","title":"Négy hónap emelkedés után végre csökken a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk a szövegben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dubajozás, gyilkos, szakítás, fenyegetés, díjpolitika.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek...","id":"20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d991a1-cf52-4767-b86f-aada18778b9b","keywords":null,"link":"/360/20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. március. 21. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya töpreng, kik is azok a propagandisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"K. B. ","category":"tudomany","description":"Mind a négy gyereke bölcsőhalálban halt meg, amit a bíróság nagyon valószínűtlennek tartott, és annak ellenére ítélték 30 év börtönre, hogy a boncolás nem igazolta a gyilkosságot. Még mindig nem szabadult.","shortLead":"Mind a négy gyereke bölcsőhalálban halt meg, amit a bíróság nagyon valószínűtlennek tartott, és annak ellenére ítélték...","id":"20210321_Negy_gyereke_megoleseert_18_eve_bortonben_ul_egy_no_most_kiderult_hogy_alighanem_artatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2065b1-2543-46a2-9a93-74f6156f7d69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_Negy_gyereke_megoleseert_18_eve_bortonben_ul_egy_no_most_kiderult_hogy_alighanem_artatlan","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Négy gyereke megöléséért 18 éve börtönben ül egy nő, most kiderült, hogy alighanem ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","shortLead":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","id":"20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c9320-9d76-4418-b84b-3beb84300189","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","timestamp":"2021. március. 21. 10:50","title":"Vilmos herceg próbálta kibékíteni a királyi családot és Harry hercegéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A celeb-műsorvezető már a csatorna plakátján sem szerepel. ","shortLead":"A celeb-műsorvezető már a csatorna plakátján sem szerepel. ","id":"20210322_Berki_Krisztian_Life_TV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1c38d6-0ec8-4264-958a-ad0c20200d8f","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Berki_Krisztian_Life_TV","timestamp":"2021. március. 22. 12:39","title":"Blikk: Megválik Berki Krisztiántól a Life TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést kínálnak cégeknek. Az elmúlt egy évben még nagyobb lett az amúgy is nagy üzlet.","shortLead":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést...","id":"20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6abd12-28eb-4d57-9d48-5c3a21f56541","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","timestamp":"2021. március. 21. 14:42","title":"A koronavírus is kellett hozzá, hogy egy ír testvérpár cége beelőzze a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","shortLead":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","id":"20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80825b5-e4a0-4364-b8f9-aa537b0dab88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","timestamp":"2021. március. 22. 21:46","title":"Bajban vannak a közlekedési cégek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]