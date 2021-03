Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a01298ee-be73-451b-82cb-10b0f68b1594","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrszemét eltávolítására létrehozott eszközt is pályára állított a hétfőn útnak indult Szojuz űrhajó.","shortLead":"Az űrszemét eltávolítására létrehozott eszközt is pályára állított a hétfőn útnak indult Szojuz űrhajó.","id":"20210324_szojuz_urszemet_eltavolitasa_astroscale_elsa_d","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a01298ee-be73-451b-82cb-10b0f68b1594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc182e1-6391-4fc5-b71c-8dccfbcee79e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_szojuz_urszemet_eltavolitasa_astroscale_elsa_d","timestamp":"2021. március. 24. 12:33","title":"Macska-egér játékba kezd az űrben egy 175 kilós és egy 17 kilós gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden akarja magát beoltatni koronavírus ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök.","shortLead":"Kedden akarja magát beoltatni koronavírus ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök.","id":"20210322_Putyin_oltas_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655e1e84-f1c8-4796-a6c2-14aa0769260e","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_Putyin_oltas_kamera","timestamp":"2021. március. 22. 16:16","title":"Putyin beoltatja magát, de nem akar kamerák előtt \"majomkodni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68178ab8-991c-4aea-935d-2ad7f15f5c5e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsen nyit új gyárat a Terrán tetőcserépgyártó.","shortLead":"Pécsen nyit új gyárat a Terrán tetőcserépgyártó.","id":"20210323_Napelemes_tetocserepet_fognak_gyartani_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68178ab8-991c-4aea-935d-2ad7f15f5c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e318f999-4f6a-42cc-83a2-7878c85f49bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_Napelemes_tetocserepet_fognak_gyartani_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 23. 13:37","title":"Napelemes tetőcserepet fognak gyártani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja szerint a tények és a kitaláció összemosódása jelentősen hátráltatja azokat a hosszú távú célokat és döntéseket, amikre szükség lenne azért, hogy élhető maradjon a bolygó.","shortLead":"Tudósok egy csoportja szerint a tények és a kitaláció összemosódása jelentősen hátráltatja azokat a hosszú távú célokat...","id":"20210322_Kigancsolja_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet_a_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630360e6-ff54-4b1a-bb6a-16187830c246","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_Kigancsolja_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet_a_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 22. 16:25","title":"Egy friss kutatás szerint a közösségi média is akadályozza a klímaváltozás elleni küzdelmet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db020850-91cd-4cee-a941-9c36cd3cd3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szimpla alapítójának lennének ötletei, hogyan támogassa a padlót fogó üzleti szektorokat a kormány. 