[{"available":true,"c_guid":"8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","shortLead":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","id":"20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f252dc-8ab6-4417-8775-3edc1011f9ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","timestamp":"2021. április. 02. 17:49","title":"Bereczki Zoltán ült az M7-esen négyes balesetet szenvedő autók egyikében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész őszig komoly változásokra kell készülniük azoknak, akik a Budapest-Cegléd vasútvonalon utaznának.","shortLead":"Egész őszig komoly változásokra kell készülniük azoknak, akik a Budapest-Cegléd vasútvonalon utaznának.","id":"20210402_felujitas_Budapest_Cegled_vasut_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0e8e9-b450-4cdc-a4f3-5b3b75d82b75","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_felujitas_Budapest_Cegled_vasut_menetrend","timestamp":"2021. április. 02. 16:26","title":"Újra nagy felújítás jön a Budapest-Cegléd vasúton, átírják a menetrendet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","shortLead":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","id":"20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112057a6-b9a6-484f-9355-702b040500d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 17:30","title":"A kulturális bizottság ellenzéki elnökét kihagyva kinevezték a szolnoki színház új igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f070bc9e-6776-41b9-853d-d7bd955ba6f1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A járvány, Donald Trump, valamint a mentor, Venezuela összeomlása totális válságban a kubai gazdaság, és most nincs, aki segítsen – véli Horvát János, Magyarország egykori havannai nagykövete. Szerinte a szovjet összeomláshoz hasonló forgatókönyv jöhet: a titkosszolgálat vezetői átmentik hatalmukat egy új világba.","shortLead":"A járvány, Donald Trump, valamint a mentor, Venezuela összeomlása totális válságban a kubai gazdaság, és most nincs...","id":"20210404_Kuba_interju_Horvat_Janos_volt_havannai_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f070bc9e-6776-41b9-853d-d7bd955ba6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00ef51e-d481-4a13-9126-10bb1d97ec9b","keywords":null,"link":"/360/20210404_Kuba_interju_Horvat_Janos_volt_havannai_nagykovet","timestamp":"2021. április. 04. 11:00","title":"Kuba a szakadék szélén – interjú Horvát János volt havannai nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog javulni a helyzet; egyre többen tervezik a nyári vakációt; létrejött az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központ. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog...","id":"20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a03d37-590c-4b69-aefa-bb7a3cf52862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","timestamp":"2021. április. 04. 07:00","title":"És akkor már meg sem próbál úgy tenni a kormány, mint ha tartható lenne a költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három körözöttet is elfogtak a kétnapos akcióban a 9-es és a 151-es járaton.","shortLead":"Három körözöttet is elfogtak a kétnapos akcióban a 9-es és a 151-es járaton.","id":"20210403_budapest_buszjarat_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3dc91-ba1d-4728-a5ca-701befb69b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_budapest_buszjarat_ellenorzes","timestamp":"2021. április. 03. 08:46","title":"Két nap alatt 50 emberrel szemben intézkedtek két budapesti buszjáraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az illetékes hatóságoknak alig tűnt fel, hogy a járvány a feje tetejére állította a munkavégzés rendjét, miközben a kormány egy éve adós a végleges home office-szabályozással.","shortLead":"Az illetékes hatóságoknak alig tűnt fel, hogy a járvány a feje tetejére állította a munkavégzés rendjét, miközben...","id":"202113__dolgozoi_jogok__home_office__vakcina__munka_ellen_beoltva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17538c80-bef4-4ba8-a4b9-95f399a6a9ec","keywords":null,"link":"/360/202113__dolgozoi_jogok__home_office__vakcina__munka_ellen_beoltva","timestamp":"2021. április. 03. 11:00","title":"A munkahelye senkit nem kötelezhet oltásra – de ki tudja, meddig lesz ez így?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d367ef6c-6a51-494c-a267-48d47e7fb3ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tisztifőorvos szerint kevesebb van már előttünk, mint amennyi mögöttünk, és ha fegyelmezetten kibírják az emberek a húsvétot, akkor hamarosan tetőzhet a járvány.","shortLead":"A tisztifőorvos szerint kevesebb van már előttünk, mint amennyi mögöttünk, és ha fegyelmezetten kibírják az emberek...","id":"20210402_muller_cecilia_husvetkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d367ef6c-6a51-494c-a267-48d47e7fb3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435893-b41d-489c-b81f-d0937b8d460d","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_muller_cecilia_husvetkor","timestamp":"2021. április. 02. 13:23","title":"Müller Cecília: A vírus nem foglalkozik azzal, hogy húsvét van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]