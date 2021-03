Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"651e2a64-03df-4df7-bf80-bd345ca4ffcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új kameratechnológiáját elsőként a hétfőn debütáló új Mi Mix telefon kapja majd meg.","shortLead":"A Xiaomi új kameratechnológiáját elsőként a hétfőn debütáló új Mi Mix telefon kapja majd meg.","id":"20210326_folyekony_lencse_xiaomi_mi_mix_bionic_photography","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651e2a64-03df-4df7-bf80-bd345ca4ffcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecd44e7-6571-413a-8128-0f53beeb9158","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_folyekony_lencse_xiaomi_mi_mix_bionic_photography","timestamp":"2021. március. 26. 14:03","title":"Folyékony lencse lesz a Xiaomi új telefonjában, forradalmasíthatja a mobilos fotózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24507e5-7bfc-469e-8704-703cde983427","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatták az új bankjegyet, amelyen a melegségéért meghurcolt világhírű matematikus portréja lesz látható.","shortLead":"Bemutatták az új bankjegyet, amelyen a melegségéért meghurcolt világhírű matematikus portréja lesz látható.","id":"20210325_alan_turing_50_font_bankjegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24507e5-7bfc-469e-8704-703cde983427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079196fb-6853-47ff-9cba-12be85ae66e9","keywords":null,"link":"/elet/20210325_alan_turing_50_font_bankjegy","timestamp":"2021. március. 25. 12:43","title":"Alan Turing kerül az új 50 fontos bankjegyre, szivárványos zászlóval tiszteleg előtte a Bank of England","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55288edf-d945-4e73-99b1-1fce24b0241d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a változás, mióta Trump távozott az amerikai kormány éléről. 