Az AMG legszerényebb autóját a Mercedes-AMG A 35-t vette kezelésbe mülheimi cég, amelynek nyomán az alapteljesítményének közel negyedével emelték meg az erejét. Mindez annyit jelent, hogy 400 lóerős lett, és közel 300 km/h-s tempóval tud száguldani. A Posaidon A 35 RS 400 ezzel nagyjából annyit tud, mint egy a korábbi F80 BMW M3-as.

A Mercedesben a kétliteres, négyhengeres alapteljesítménye 306 lóerő a nyomatéka 400 Nm, ezeket az értékeket toldották meg 94 lóerővel és 150 Nm-rel. A menetdinamikája igencsak meggyőző lett a tuning után a kis kompaktnak, ugyanis 4.0 másodperc alatt van százon.

A Posaidon cég egyébként szerényebb csomagokat is kínál, így akár 355 lóerős teljesítménnyel is megvehető az AMG A 35 RS és azt is elárulták, hogy a Mercedes kompakt modelljeinek további családtagjaihoz a CLA, GLA és GLB modellekhez is lehet használni a tuningpakkjukat.

