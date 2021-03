Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81f71344-3773-4e49-8bcd-df4365ccb382","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Körülbelül így mondják olaszul azt, hogy Volkswagen Golf GTI, avagy mutatjuk, hogy milyen egy patika állapotú Fiat Ritmo 130 TC Abarth egyenesen 1983-ból.","shortLead":"Körülbelül így mondják olaszul azt, hogy Volkswagen Golf GTI, avagy mutatjuk, hogy milyen egy patika állapotú Fiat...","id":"20210327_idogepbe_ultunk_ilyen_egy_alig_hasznalt_szupersportos_fiat_ritmo_tc130_abarth_a_80as_evek_elejerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f71344-3773-4e49-8bcd-df4365ccb382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23237259-fc32-4da9-bdfb-b5336c427eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_idogepbe_ultunk_ilyen_egy_alig_hasznalt_szupersportos_fiat_ritmo_tc130_abarth_a_80as_evek_elejerol","timestamp":"2021. március. 27. 06:41","title":"Időgépbe ültünk: ilyen egy alig használt szupersportos Fiat a 80-as évek elejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.","shortLead":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik...","id":"20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273a961-b5b7-48c9-9661-d2106ddaa9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","timestamp":"2021. március. 27. 13:17","title":"Megkezdték a munkát a honvédség oltóbuszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan megsérültek, de az eddigi információk szerint csak a terroristák haltak meg. ","shortLead":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan...","id":"20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077de60e-44ca-404a-96f0-eb19c2e9f2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","timestamp":"2021. március. 28. 10:43","title":"Ismét egy keresztény templom ellen követtek el merényletet Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","id":"20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefb41b4-ebfd-418c-af00-2eb1309969f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","timestamp":"2021. március. 27. 12:57","title":"Gulyás Gergely: Áprilisban mindenképpen ebédelhetünk már egy étterem teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. Visszatér-e az élet a régi kerékvágásba? Ha igen, hogyan? Ha nem egészen, mi változik? Hogyan néz ki most a sport, mint a gazdaság része? Lesz-e olimpia? Ezekről kérdeztük Dénes Ferenc sportközgazdászt.","shortLead":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. Visszatér-e az élet a régi kerékvágásba...","id":"20210327_Denes_Ferenc_sport_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c443b120-f342-4a81-b266-8cd352e69f41","keywords":null,"link":"/360/20210327_Denes_Ferenc_sport_interju","timestamp":"2021. március. 27. 08:15","title":"Dénes Ferenc sportközgazdász: A járvány kevés ahhoz, hogy a sport ne maradjon nagy üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a felmelegedés.","shortLead":"Folytatódik a felmelegedés.","id":"20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417a3e27-cf29-40e3-a375-0adda92512bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","timestamp":"2021. március. 29. 05:10","title":"Húsz fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f25c624-4bf4-44e5-98b7-20e1eeacd960","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott több mint egy félidőt emberhátrányban futballozva 2-1-re kikapott szombaton a románoktól az U21-es Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"A magyar válogatott több mint egy félidőt emberhátrányban futballozva 2-1-re kikapott szombaton a románoktól az U21-es...","id":"20210327_Kikapott_a_romanoktol_kiesett_az_U21es_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f25c624-4bf4-44e5-98b7-20e1eeacd960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefd9fe3-c1c2-44b6-8e81-c04f8596a8c3","keywords":null,"link":"/sport/20210327_Kikapott_a_romanoktol_kiesett_az_U21es_valogatott","timestamp":"2021. március. 27. 20:33","title":"Kikapott a románoktól, kiesett az U21-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Miután szombaton részletesebb tájékoztatás és szervezés nélkül elkezdték két oltóponton a kismamák és a várandósok beoltását, a családokért felelős tárca nélküli miniszter megszólalt.","shortLead":"Miután szombaton részletesebb tájékoztatás és szervezés nélkül elkezdték két oltóponton a kismamák és a várandósok...","id":"20210328_Ne_rohanjon_minden_kismama_oltasert_papirok_nelkul__Novak_Katalin_pontosit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5dec5d-496b-4864-a36f-23ef29493c28","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Ne_rohanjon_minden_kismama_oltasert_papirok_nelkul__Novak_Katalin_pontosit","timestamp":"2021. március. 28. 11:49","title":"Ne rohanjon minden kismama oltásért papírok nélkül - Novák Katalin pontosít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]