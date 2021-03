Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik kell még több agancs.\r

\r

","shortLead":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik...","id":"20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6baa09-c065-4db5-998c-819b5b62738d","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Szarvasagancsok ezreiből készül gigaszobor a vadászati világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre kelni”.","shortLead":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre...","id":"20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1c0d98-03c0-46fb-b027-4e7a5e2f109a","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","timestamp":"2021. március. 30. 16:42","title":"Kásler elmegy a legjobban leterhelt kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","shortLead":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","id":"20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdff8e1-0e5e-4244-b374-000f07d4bc6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","timestamp":"2021. március. 30. 15:32","title":"Salvini a budapesti találkozóról: Nem jön létre közös pártcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszel szerint a törvény aláássa a bírák függetlenségét.","shortLead":"Brüsszel szerint a törvény aláássa a bírák függetlenségét.","id":"20210331_Az_Europai_Birosag_ele_kerul_a_lengyel_szajkosartorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b57b56-2306-470f-8027-f7f67780cbc1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_Az_Europai_Birosag_ele_kerul_a_lengyel_szajkosartorveny","timestamp":"2021. március. 31. 13:01","title":"Az Európai Bíróság elé kerül a lengyel szájkosártörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló esemény történt a Csangcsunt Sencsennel összekötő autópályán.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló...","id":"20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e15df1-1f0c-48e6-b9f5-5ce441f28c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","timestamp":"2021. március. 30. 14:27","title":"Evergreen-konténer blokkolt egy autópályát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Arra senki ne várjon, hogy ez a nyár is olyan lesz, mint a korábbiak. Az utazási irodák érzik a növekvő érdeklődést, az árak mennek felfelé, és nem látni, hogy ez változna.","shortLead":"Arra senki ne várjon, hogy ez a nyár is olyan lesz, mint a korábbiak. Az utazási irodák érzik a növekvő érdeklődést...","id":"20210330_last_minute_utazasi_iroda_nyar_nyaralas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca0dbb-4a76-4eaa-a0a2-f3026fbd7532","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_last_minute_utazasi_iroda_nyar_nyaralas","timestamp":"2021. március. 30. 06:30","title":"Ha tengerre vágyik, last minute ajánlatokra idén ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f825a757-44bc-439a-8cdf-b1360e7906c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek egyik vezető fejlesztő cége azt vizsgálta, milyen szempontok alapján váltanak újabb telefonra az amerikai felhasználók. Bár manapság minden az 5G-ről szól, meglepő módon ez nem hozza igazán lázba a felhasználókat.","shortLead":"A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek egyik vezető fejlesztő cége azt vizsgálta, milyen szempontok alapján...","id":"20210331_blibkai_felmeres_fontos_okostelefon_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f825a757-44bc-439a-8cdf-b1360e7906c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff203cc-6ad2-4994-ba3c-ee8816ff5120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_blibkai_felmeres_fontos_okostelefon_funkciok","timestamp":"2021. március. 31. 08:03","title":"5G? Tárhely? Üzemidő? Mi fontos ma egy telefonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin, aki demokrataként tud nyerni egy színrepublikánus államban, ezért sokszor kiszavaz pártja frakciójából.","shortLead":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin...","id":"202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd9a9b-47a1-4f7e-9166-6ebd988c6e18","keywords":null,"link":"/360/202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","timestamp":"2021. március. 30. 16:00","title":"A demokrata szenátor, aki nélkül Joe Biden is tehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]