[{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai Surrey-ben homokból és vízből építettek a természetvédők egy 20 méter hosszú homokvárat, hogy 25 év után újra beköltözzenek a fecskék.","shortLead":"Az angliai Surrey-ben homokból és vízből építettek a természetvédők egy 20 méter hosszú homokvárat, hogy 25 év után...","id":"20210330_homokvar_anglia_fecske_homoki_fecske_termeszetvedelem_surrey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b84200-e977-4375-b24a-2924ae53b5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_homokvar_anglia_fecske_homoki_fecske_termeszetvedelem_surrey","timestamp":"2021. március. 30. 16:03","title":"400 tonnás homokvárat építettek Angliában, hogy újra költsenek a fecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 9-es és a 151-es vonalán közlekedő buszokon az utóbbi időben több támadás történt.

","shortLead":"A 9-es és a 151-es vonalán közlekedő buszokon az utóbbi időben több támadás történt.

","id":"20210331_rendorseg_bkk_ellenorzes_9_151_busz_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27c772c-b8fa-4796-a483-3616326d3c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_rendorseg_bkk_ellenorzes_9_151_busz_tamadas","timestamp":"2021. március. 31. 11:00","title":"Megszállnak két budapesti buszjáratot a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik a német hatóságokkal, ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az oltóanyaguk előny-kockázat profilját megerősítette az EMA a havi biztonsági frissítésben.\r

","shortLead":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik...","id":"20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a371e639-caf0-4441-97ce-05e2fe148e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 30. 21:29","title":"Berlinben felfüggesztik az AstraZeneca-vakcina használatát a 60 éven aluliaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet, hogy a tavalyi árakat a hirtelen jött igény is felverte.","shortLead":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet...","id":"20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f954a44a-c7c7-4e97-8af0-ebbb72769078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 31. 10:45","title":"G7.hu: Magyarország olcsóbban vett lélegeztetőgépeket az EU-nak, mint saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1776e8e-0736-4bdb-9dd5-d698c33a6353","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton, Dorkota Lajos és Kaderják Péter mennek a magyar olajmultihoz.","shortLead":"Nagy Márton, Dorkota Lajos és Kaderják Péter mennek a magyar olajmultihoz.","id":"20210331_Harom_Fideszkozeli_tag_erkezik_a_Mol_felugyelo_bizottsagaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1776e8e-0736-4bdb-9dd5-d698c33a6353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbbe01e-7fa8-459c-a6f6-c25812ff89ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Harom_Fideszkozeli_tag_erkezik_a_Mol_felugyelo_bizottsagaba","timestamp":"2021. március. 31. 18:13","title":"Három Fidesz-közeli tag érkezik a Mol felügyelőbizottságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e84008-12bd-42ab-97df-44968c46b681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pozsony keleti részében működő vállalkozás az egyik leginkább ígéretes terméket tudja felmutatni a repülő autók között. ","shortLead":"A Pozsony keleti részében működő vállalkozás az egyik leginkább ígéretes terméket tudja felmutatni a repülő autók...","id":"20210330_Mar_reklamozzak_a_szlovak_repulo_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e84008-12bd-42ab-97df-44968c46b681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0824852e-a1f1-4f48-af5e-0eca9c03c3c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Mar_reklamozzak_a_szlovak_repulo_autot","timestamp":"2021. március. 31. 04:26","title":"Már reklámozzák a szlovák repülő autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e980ab8f-8ddc-40f4-8508-75f6559f8092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sportoló fotósként is tevékenykedett, valószínű, hogy ezért tartott a csapattal.","shortLead":"A sportoló fotósként is tevékenykedett, valószínű, hogy ezért tartott a csapattal.","id":"20210330_david_hovarth_snowboard_helikopter_baleset_petr_kellner_alaszka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e980ab8f-8ddc-40f4-8508-75f6559f8092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15443076-6334-42b2-a3ca-966e7818932b","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_david_hovarth_snowboard_helikopter_baleset_petr_kellner_alaszka","timestamp":"2021. március. 30. 17:56","title":"A snowboardos David Horváth a cseh milliárdost ért helikopter-baleset túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given már vígan úszik, e jelentős pillanatról pedig a Google is megemlékezett.","shortLead":"Az Ever Given már vígan úszik, e jelentős pillanatról pedig a Google is megemlékezett.","id":"20210331_google_kereso_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6908691e-1b28-46f0-92f1-13cb30b66cef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_google_kereso_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 31. 13:03","title":"Még a Google keresője is megünnepelte a megrekedt teherhajó kiszabadulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]