[{"available":true,"c_guid":"27037993-2038-449c-b5d5-4b4a8252742b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi: a feltörekvő és szegény gazdaságok rosszabbul viselik a válságot, így náluk lassabb lehet a kibontakozás.","shortLead":"Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi...","id":"20210407_IMF_dinamikus_de_egyenlotlen_fellendules_varhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27037993-2038-449c-b5d5-4b4a8252742b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d463e470-02d6-4c5a-8c1f-f2756e3f216e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_IMF_dinamikus_de_egyenlotlen_fellendules_varhato","timestamp":"2021. április. 07. 16:41","title":"IMF: dinamikus, de egyenlőtlen fellendülés várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői érdekei is ellentmondanak a nagyratörő terveknek.\r

","shortLead":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői...","id":"20210407_A_2022es_csapdaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb454b3-3289-4213-b0f1-eae49c58e0e9","keywords":null,"link":"/360/20210407_A_2022es_csapdaja","timestamp":"2021. április. 07. 15:00","title":"Orbán és Salvini pókerpartija: ki gyűri maga alá a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","shortLead":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","id":"20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757d570-f390-4e05-ba01-3062a2cdb85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","timestamp":"2021. április. 06. 16:15","title":"Most épp a közműszolgáltatók nevében támadnak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096cab9f-c076-4c2d-8c05-afc435e7db10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonmáriafürdő két vasúti megállóhelyén, amely közül az egyiket most építették, a másikat felújították, az egyik irányba naponta egyszer, a másikba kétszer áll meg vonat, reggel háromnegyed nyolc után már egy sem.","shortLead":"Balatonmáriafürdő két vasúti megállóhelyén, amely közül az egyiket most építették, a másikat felújították, az egyik...","id":"20210406_vasut_megallo_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096cab9f-c076-4c2d-8c05-afc435e7db10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a43107-f107-4bf0-a1c7-f1873f6fea21","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_vasut_megallo_vonat","timestamp":"2021. április. 06. 09:40","title":"512 millió forintból újítottak fel vasúti megállóhelyeket, csak a vonatok hiányoznak onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ffa4f0-17ce-4266-844c-2365b5589315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úgynevezett Hagyományőrző Munkásőr Társaság országos parancsnokát kapták rajta a csillag használatán. Az ügyészség szerint ezt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon tette.","shortLead":"Az úgynevezett Hagyományőrző Munkásőr Társaság országos parancsnokát kapták rajta a csillag használatán. Az ügyészség...","id":"20210407_voros_csillag_munkasor_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ffa4f0-17ce-4266-844c-2365b5589315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3a4c22-181a-4c50-8ac0-464bb1f2317a","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_voros_csillag_munkasor_vademeles","timestamp":"2021. április. 07. 16:39","title":"Vöröscsillagot használt, vádat emeltek egy munkásőr hagyományőrzővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen belüli utazgatás bizonyos feltételek mellett, de újraindulhasson.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen...","id":"20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4d3948-5747-49d2-8e36-29742a727244","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Már majdnem a régi normális világ tér vissza az oltásukat felvett amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Janet Yellen ötlete érzékenyen érintené Magyarországot is.","shortLead":"Janet Yellen ötlete érzékenyen érintené Magyarországot is.","id":"20210406_Globalis_minimum_tarsasagi_adot_szeretne_az_uj_amerikai_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934586bc-cd2b-4efd-b40e-b93791de73fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Globalis_minimum_tarsasagi_adot_szeretne_az_uj_amerikai_penzugyminiszter","timestamp":"2021. április. 06. 16:52","title":"Globális minimum társasági adót szeretne az új amerikai pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelkeretet ad Magyarország Tádzsikisztánnak és konzulátust is nyitottak.","shortLead":"Hitelkeretet ad Magyarország Tádzsikisztánnak és konzulátust is nyitottak.","id":"20210407_Szijjarto_Peter_tadzsik_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c4b926-83cd-4811-9856-e57e0aa450bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_Szijjarto_Peter_tadzsik_magyar","timestamp":"2021. április. 07. 17:25","title":"Szijjártó Péter új lendületet adna a tádzsik–magyar kapcsolatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]