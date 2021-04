Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dcdde0b-59a8-4211-92bc-dd5c63c7b049","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapitány nyomdokaiba lépve bárki megcsinálhatja a saját százas kihívását, ezzel pedig segíthet a jótékonysági szervezeteknek. ","shortLead":"A kapitány nyomdokaiba lépve bárki megcsinálhatja a saját százas kihívását, ezzel pedig segíthet a jótékonysági...","id":"20210406_Kihivast_hirdetett_Sir_Tom_Moore_csaladja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dcdde0b-59a8-4211-92bc-dd5c63c7b049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60115b52-72fb-4c8c-858f-3fc7529ac996","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Kihivast_hirdetett_Sir_Tom_Moore_csaladja","timestamp":"2021. április. 06. 15:59","title":"Kihívást hirdetett Sir Tom Moore családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló CureVac oltóanyag gyártása is elindul.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló...","id":"20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743cd94-f4f9-4f52-ac4d-32e268ec50f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","timestamp":"2021. április. 05. 16:39","title":"Franciaországban is megkezdik a koronavírus elleni vakcinák gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c45d24-5d09-4711-bc0d-ef5807eca6da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmet egyszer adta le a Leningrád TV, és eddig mindenki azt hitte, hogy elveszett, de most felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"A filmet egyszer adta le a Leningrád TV, és eddig mindenki azt hitte, hogy elveszett, de most felkerült a YouTube-ra.","id":"20210406_Elokerult_A_Gyuruk_Ura_elkepeszto_szovjet_tevefilmes_verzioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c45d24-5d09-4711-bc0d-ef5807eca6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1b1b4-e4c7-4b12-acc1-c88f599434bd","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Elokerult_A_Gyuruk_Ura_elkepeszto_szovjet_tevefilmes_verzioja","timestamp":"2021. április. 06. 12:07","title":"Előkerült A Gyűrűk Ura elképesztő szovjet tévéfilmes verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – derült ki a szerződésből, amelyet az MKIK költéseiről írt februári cikkünk után kaptunk meg a Parragh László vezette szervezettől. Az országos központ után megnéztük a területi iparkamarák költéseit is, ahol szintén akadtak nagyvonalúságra utaló tételek, és még Rogán Antal apósának üzlettársa is felbukkant. ","shortLead":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara...","id":"20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1992cb1d-fbd8-4412-bbe0-03ff52fd2ea9","keywords":null,"link":"/360/20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","timestamp":"2021. április. 06. 13:00","title":"Kávézó 41 millióért, elnökségi ülés Franciaországban – a területi iparkamarák költései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","shortLead":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","id":"20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655678df-5059-4cec-bc32-fe3818e0f63b","keywords":null,"link":"/elet/20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","timestamp":"2021. április. 05. 21:38","title":"Több mint egy évvel az ítélethirdetés után fellebbeznek Harvey Weinstein ügyvédjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","shortLead":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","id":"20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa8cb1-9237-4777-a968-7c9221bbd17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","timestamp":"2021. április. 05. 12:03","title":"Különleges szélerőművel termelne ingyen áramot egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39f5aca-4421-4152-a03f-b1a74ea67e05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elébe mennek a kormány vádjainak, és viszontvádakkal élnek.","shortLead":"Elébe mennek a kormány vádjainak, és viszontvádakkal élnek.","id":"20210405_Kozos_videoban_all_ki_az_oltas_mellett_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e39f5aca-4421-4152-a03f-b1a74ea67e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf908e5-2e28-4103-b356-4cccb3b81481","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Kozos_videoban_all_ki_az_oltas_mellett_az_ellenzek","timestamp":"2021. április. 05. 12:01","title":"Közös videóban áll ki az oltás mellett az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bolti korlátozások átalakítását és a szolgáltatások újraindítását a kormány ahhoz köti, mikor lesz az országban 2,5 millió beoltott.","shortLead":"A bolti korlátozások átalakítását és a szolgáltatások újraindítását a kormány ahhoz köti, mikor lesz az országban 2,5...","id":"20210405_Portfolio_Penteken_indulhat_a_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acbc415-ad24-4a98-9939-33907af22138","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Portfolio_Penteken_indulhat_a_nyitas","timestamp":"2021. április. 05. 11:20","title":"Portfolio: Pénteken indulhat a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]