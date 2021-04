Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":""Mert ez most a legnagyobb, közös nemzeti ügyünk" – mondta a Momentum miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":""Mert ez most a legnagyobb, közös nemzeti ügyünk" – mondta a Momentum miniszterelnök-jelöltje.","id":"20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_video_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5b680d-2c2c-471f-97bf-993c5dff65b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_video_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 11. 12:39","title":"Fekete-Győr arra kéri Orbánt, hogy közös videóban biztassák oltásra a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes kiskereskedelmi portálra Kínában, amiért a vállalat a versenyszabályokat megsértve visszaélt monopolhelyzetével.","shortLead":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes...","id":"20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ed988f-0c82-4fe8-897c-a70468e853c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","timestamp":"2021. április. 10. 11:59","title":"Több mint 800 milliárd forintos büntetést kapott az Alibaba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","shortLead":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. {"available":true,"c_guid":"d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","shortLead":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","id":"20210411_rablas_lany_budaors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a882b37-c629-45cc-8b0a-557305481654","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_rablas_lany_budaors","timestamp":"2021. április. 11. 11:12","title":"5500 forintot rabolt egy 15 éves lány Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The Gathering. A digitális verzió egyszerre nosztalgia és látványos újdonság, köszönhetően azoknak a technológiai előnyöknek, amit napjaink telefonjai nyújtanak. {"available":true,"c_guid":"cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The Gathering. A digitális verzió egyszerre nosztalgia és látványos újdonság, köszönhetően azoknak a technológiai előnyöknek, amit napjaink telefonjai nyújtanak.","shortLead":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The...","id":"20210411_magic_the_gathering_arena_kartyajatek_mobilra_ios_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de83d98e-de7e-4d61-b23c-1554bde3d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_magic_the_gathering_arena_kartyajatek_mobilra_ios_android","timestamp":"2021. április. 11. 17:00","title":"Telefonon is játszható a legendás Magic – majdnem úgy, mint a papírkártyákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1f63e5-c68a-43e0-8bbb-8492abb160d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay ma már Bahrainben él, de a magyar nyelvet továbbra sem felejtette el.","shortLead":"Iain Lindsay ma már Bahrainben él, de a magyar nyelvet továbbra sem felejtette el.","id":"20210411_iain_lindsay_brit_nagykovet_vers_kolteszet_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1f63e5-c68a-43e0-8bbb-8492abb160d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0934c4f-e802-4348-b330-57c7ba2c6bb1","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_iain_lindsay_brit_nagykovet_vers_kolteszet_napja","timestamp":"2021. április. 11. 12:01","title":"A volt brit nagykövet ismét magyarul szavalt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra a vers ünnepén az elmúlt öt évből. Szobormustra a vers ünnepén az elmúlt öt évből. ","shortLead":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. {"available":true,"c_guid":"b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra a vers ünnepén az elmúlt öt évből. ","shortLead":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra...","id":"202114_koltok_uj_szobrai_vers_mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1735e8ba-d431-47e3-b8f8-010de06d1fcb","keywords":null,"link":"/360/202114_koltok_uj_szobrai_vers_mindenkinek","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Vers mindenkinek: összegyűjtöttük, mely költők kaptak szobrot mostanában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529b570a-1f3a-49d4-a945-5ce89003cf6f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hetvenöt éves korábbi tornász olimpikon és pontozóbíró koronavírusban vesztette életét.

","shortLead":"A hetvenöt éves korábbi tornász olimpikon és pontozóbíró koronavírusban vesztette életét.\r

{"available":true,"c_guid":"529b570a-1f3a-49d4-a