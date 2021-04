Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d417ea6f-2b09-459a-be5d-b2b41effc980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tudta, hogy egy gyilkossággal gyanúsított sofőrt üldöz a rendőrség. ","shortLead":"Tudta, hogy egy gyilkossággal gyanúsított sofőrt üldöz a rendőrség. ","id":"20210409_Egy_kamionos_vetett_veget_a_ketoras_uldozesnek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d417ea6f-2b09-459a-be5d-b2b41effc980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cabfb6-2d7a-482c-a86b-9efc20d7a049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Egy_kamionos_vetett_veget_a_ketoras_uldozesnek__video","timestamp":"2021. április. 09. 15:07","title":"Szándékosan hajtott egy menekülő autós elé egy kamionos Los Angelesnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben Törökország vészesen eladósodott.","shortLead":"Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben...","id":"202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=103519be-7d84-49b4-bf0b-44591b2702e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78408065-a8ab-4d06-a5c0-aa66f3e6f472","keywords":null,"link":"/360/202114__erdogan_eropolitikaja__megtepazott_valuta__csodveszely__ongol_kapasbol","timestamp":"2021. április. 10. 16:00","title":"Erdogan a piacokkal akar dacolni, és bedönti a török gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3c2a22-c5b9-4556-ad09-451af56a913a","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az állam és a főváros ha néha döcögősen is, de régóta együtt szervezte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, az állam most viszont minden egyeztetés nélkül kifarolt mögüle, és minden pénzt, paripát és fegyvert áttett egy új rendezvénybe. De vajon mindez csak az állam hibája?","shortLead":"Az állam és a főváros ha néha döcögősen is, de régóta együtt szervezte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, az állam most...","id":"20210409_budapesti_tavaszi_fesztival_oszi_fesztival_kael_csaba_faix_csaba_Bartok_Tavasz_Nemzetkozi_Muveszeti_Hetek_Liszt_Ferenc_Unnep_Nemzetkozi_Kulturalis_Fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c2a22-c5b9-4556-ad09-451af56a913a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011ab812-6bc8-46de-99c1-4fdf787a05c5","keywords":null,"link":"/elet/20210409_budapesti_tavaszi_fesztival_oszi_fesztival_kael_csaba_faix_csaba_Bartok_Tavasz_Nemzetkozi_Muveszeti_Hetek_Liszt_Ferenc_Unnep_Nemzetkozi_Kulturalis_Fesztival","timestamp":"2021. április. 09. 20:10","title":"Tanyára vitt Sziget Fesztivál vagy igazodási pont? Új szerepbe kényszerült a Budapesti Tavaszi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee451356-4b5d-4c99-9975-bc1194e2681d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végén már 13 járőrkocsi igyekezett megállítani a kék Passatot, aminek vezetőjéről kiderült, hogy jogsija sincs.","shortLead":"A végén már 13 járőrkocsi igyekezett megállítani a kék Passatot, aminek vezetőjéről kiderült, hogy jogsija sincs.","id":"20210410_autos_uldozes_budapest_kobanya_zuglo_kek_passat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee451356-4b5d-4c99-9975-bc1194e2681d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a546b59-03e4-4a22-9ec5-c81fde069261","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_autos_uldozes_budapest_kobanya_zuglo_kek_passat","timestamp":"2021. április. 10. 12:30","title":"Zuglótól Kőbányáig üldözték a rendőrök a körözött sikkasztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma túl van a 47 millión. ","shortLead":"A fertőzöttek száma túl van a 47 millión. ","id":"20210409_koronavirus_jarvany_covid19_europa_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9952f4-7a98-452d-be29-c1bbbf721550","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirus_jarvany_covid19_europa_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 09. 21:28","title":"Már több mint egymillió halálos áldozata van a járványnak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Televízió nagy korszakának egyik termékeny rendezője 89 éves volt. Számos hazafias témájú történelmi tévéfilm fűződik a nevéhez.","shortLead":"A Magyar Televízió nagy korszakának egyik termékeny rendezője 89 éves volt. Számos hazafias témájú történelmi tévéfilm...","id":"20210410_Elhunyt_Hajdufy_Miklos_televizios_filmrendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c3817-570e-4e92-a33e-f68d747516bc","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_Elhunyt_Hajdufy_Miklos_televizios_filmrendezo","timestamp":"2021. április. 10. 08:59","title":"Elhunyt Hajdufy Miklós televíziós filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökét allergiás reakciók miatt vizsgálták a kórházban.","shortLead":"A DK elnökét allergiás reakciók miatt vizsgálták a kórházban.","id":"20210409_Gyurcsany_Ferenc_Nem_lesz_itt_baj_Meggyogyulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3fcd7-443b-4290-b365-d51ca45347b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Gyurcsany_Ferenc_Nem_lesz_itt_baj_Meggyogyulok","timestamp":"2021. április. 09. 18:13","title":"Gyurcsány Ferenc: \"Nem lesz itt baj. Meggyógyulok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 09. 13:30","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]