Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz, a Facebook rendszere “kivetette magából”.","shortLead":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz...","id":"20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c0f9df-7b61-4a24-a446-cb43b15b8239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 10:33","title":"Tóth Vera élő videóban biztatott az oltás felvételére, de állítja, annyian jelentették, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39a1836-4f61-47ae-abd2-2ceb70f9b57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fenntartható erdőgazdálkodásba fektet pénzt, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válhasson.","shortLead":"Az Apple a fenntartható erdőgazdálkodásba fektet pénzt, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válhasson.","id":"20210416_apple_restore_found_penzugyi_alap_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c39a1836-4f61-47ae-abd2-2ceb70f9b57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab8a04f-dd45-4d1a-9069-d4200c247145","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_restore_found_penzugyi_alap_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 16. 18:03","title":"60 milliárd forintot tesz fel az Apple egy célra: hogy több fát ültessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok szerint ha úgy nyitnak ki az óvodák és iskolák, hogy a pedagógusoknak még nem megfelelő a védettségi szintjük, “akkor sokkal nagyobb az esélye a vírus terjedésének\".","shortLead":"Az ellenzéki pártok szerint ha úgy nyitnak ki az óvodák és iskolák, hogy a pedagógusoknak még nem megfelelő...","id":"20210416_ellenzek_jarvany_koronavirus_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3736a6-71fb-4425-8777-b28fb288b8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ellenzek_jarvany_koronavirus_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 16. 11:20","title":"Az ellenzék szerint Orbán a szülőkre hárítja azt a felelősséget, amit neki kellene vállalnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a5868c-1169-4da5-9049-3e170cfb0d0d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem csak a beoltottak aránya számít, a járványadatok fényében kell dönteniük a kormányoknak az újranyitásról, írja a német lap.","shortLead":"Nem csak a beoltottak aránya számít, a járványadatok fényében kell dönteniük a kormányoknak az újranyitásról, írja...","id":"20210416_Die_Welt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a5868c-1169-4da5-9049-3e170cfb0d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fcbf1c-5c8a-4a0f-b9f8-54e48cff146f","keywords":null,"link":"/360/20210416_Die_Welt","timestamp":"2021. április. 16. 07:30","title":"Die Welt: A hamis biztonságérzet most életveszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta saját kormányának tagjait is, amikor Palkovics Lászlóra bízta a Fudan Egyetem és a Diákváros megvalósításának koordinálását.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta...","id":"20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde2f9af-d86b-4b14-93f0-c1f996c86968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. április. 17. 12:31","title":"Karácsony: Saját embereit sem kíméli a kormány, hogy lakájtempóban kiszolgálja a kínai gazdasági-politikai érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata ellenére megváltoztathatta a labdarúgócsapat címerét.","shortLead":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata...","id":"20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1e49f4-7ef5-4ab3-b7ef-2a4167810bce","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","timestamp":"2021. április. 16. 14:24","title":"Újpesti címervita: az Alkotmánybíróság az UTE-nak adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005a7a10-e0e1-4477-b61b-e5748b561649","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt az egymástól távol élők csak még nehezebb helyzetbe kerültek. A technológia viszont ezen a téren is segíthet.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt az egymástól távol élők csak még nehezebb helyzetbe kerültek. A technológia viszont ezen...","id":"20210416_hologram_virgin_media_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=005a7a10-e0e1-4477-b61b-e5748b561649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2262cbe-f4fb-49ee-aac6-33d83ec51aaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_hologram_virgin_media_koronavirus","timestamp":"2021. április. 16. 09:45","title":"Hologram segítségével hoztak össze egymástól távol élő brit családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1335b2-b60e-4a90-a6fd-2a4d11c694d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják. Korábban amúgy egy párthoz tartoztak, csak aztán két részre szakadt az LMP. ","shortLead":"Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják...","id":"20210415_Az_LMP_beallna_Karacsony_Gergely_moge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc1335b2-b60e-4a90-a6fd-2a4d11c694d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31120b9d-04b6-4bdc-a649-84b2fe25b0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Az_LMP_beallna_Karacsony_Gergely_moge","timestamp":"2021. április. 15. 22:15","title":"Az LMP is beállna Karácsony Gergely mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]