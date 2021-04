Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni a területet. Ha kell, 800 emberrel.","shortLead":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni...","id":"20210417_Az_ukran_tulaj_kepviseloje_legkozelebb_600800_emberrel_menne_atvenni_a_Dunaferrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740b9ecf-65b8-41a8-b9cd-92d1ede9538d","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Az_ukran_tulaj_kepviseloje_legkozelebb_600800_emberrel_menne_atvenni_a_Dunaferrt","timestamp":"2021. április. 17. 14:47","title":"Az ukrán tulaj képviselője legközelebb 600-800 emberrel menne átvenni a Dunaferrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hans-Dieter Flick már tájékoztatta a klub vezetését távozási szándékáról.\r

","shortLead":"Hans-Dieter Flick már tájékoztatta a klub vezetését távozási szándékáról.\r

","id":"20210417_bayern_munchen_hans_dieter_flick_vezetoedzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec3574f-08f5-49e2-b009-94065a943a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61556ba-3054-4847-bcc5-3b727a12e359","keywords":null,"link":"/sport/20210417_bayern_munchen_hans_dieter_flick_vezetoedzo","timestamp":"2021. április. 17. 18:50","title":"Új edző után kell néznie a Bayernnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e24c15-0cd4-4293-a903-a0dd68a23806","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyszínen a járvány miatt csak harmincan vehettek részt, a képernyők előtt azonban több millióan követhették a 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg temetését. A királynő 73 éven át hűséges társát kísérte utolsó útjára.

","shortLead":"A helyszínen a járvány miatt csak harmincan vehettek részt, a képernyők előtt azonban több millióan követhették a 99...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e24c15-0cd4-4293-a903-a0dd68a23806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07536d8a-d160-4532-baf4-654f3da063bd","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese","timestamp":"2021. április. 17. 15:00","title":"A rendíthetetlen hűségét ünnepelték – eltemették Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis sikerlistát a Godzilla Kong ellen, ezen a hétvégén újabb 7,7 millió dollárt (2,3 milliárd forint) hozott.



","shortLead":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis sikerlistát a Godzilla Kong ellen, ezen a hétvégén újabb 7,7 millió...","id":"20210419_Meg_mindig_mindenki_a_a_Godzilla_Kong_ellent_nezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae0a31f-990f-46c6-bbba-16156c1f6bcd","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_Meg_mindig_mindenki_a_a_Godzilla_Kong_ellent_nezi","timestamp":"2021. április. 19. 09:07","title":"Életjelet adnak a mozik Amerikában: tarol a Godzilla Kong ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","shortLead":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","id":"20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae17a27-ef38-4919-ae09-16f9a31035c1","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","timestamp":"2021. április. 18. 21:00","title":"Megfenyegette az UEFA az új ligát támogató elitklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60f3b00-74a6-42c5-9c5d-658e96481d2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még a csimpánzok is képesek szégyellni magukat, ha megszegik a közös normákat – jó volna, ha megszívlelnék azok a politikai vezetők, akik nemigen törődnek az erkölccsel. Erre a konzervatív brit The Times kommentárja figyelmeztet annak kapcsán, hogy kiderült: David Cameron még kormányfőként keményen lobbizott egy magáncég mellett. ","shortLead":"Még a csimpánzok is képesek szégyellni magukat, ha megszegik a közös normákat – jó volna, ha megszívlelnék azok...","id":"20210419_The_Times_Amit_a_korrupt_politika_a_majmoktol_tanulhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60f3b00-74a6-42c5-9c5d-658e96481d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a561773-a6f3-4d58-81f4-c5c11a9b3677","keywords":null,"link":"/360/20210419_The_Times_Amit_a_korrupt_politika_a_majmoktol_tanulhat","timestamp":"2021. április. 19. 09:00","title":"The Times: Tanulhatnának a majmoktól a korrupt politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A magyar Decathlonnál közel 30 százalékkal nőtt a kereslet.","shortLead":"A magyar Decathlonnál közel 30 százalékkal nőtt a kereslet.","id":"20210417_Magyarorszagot_is_elerte_a_globalis_bringahiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03500d09-ee6d-4c20-af33-281d5898884d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Magyarorszagot_is_elerte_a_globalis_bringahiany","timestamp":"2021. április. 17. 15:37","title":"Magyarországot is elérte a globális bringahiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]