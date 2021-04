Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint a vakcinák hatékonyságával foglalkozó táblázat, amit a kormány nyilvánosságra hozott, félrevezető és alkalmas arra, hogy elbizonytalanítsák az embereket és aláássák a nyugati vakcinákkal szembeni bizalmat.","shortLead":"A képviselő szerint a vakcinák hatékonyságával foglalkozó táblázat, amit a kormány nyilvánosságra hozott, félrevezető...","id":"20210426_feljelentes_kormany_remhirterjesztes_szel_bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971f7d53-6e01-4570-98f0-b3eac289e886","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_feljelentes_kormany_remhirterjesztes_szel_bernadett","timestamp":"2021. április. 26. 12:19","title":"Feljelenti a kormányt rémhírterjesztés miatt Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94971927-4ad2-4e6c-9d20-50899caa8554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár Tamás szerint az a valószínűbb, hogy nem lesz.","shortLead":"Kádár Tamás szerint az a valószínűbb, hogy nem lesz.","id":"20210427_sziget_fesztival_2021_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94971927-4ad2-4e6c-9d20-50899caa8554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d840dfd-365d-4224-a125-a0225374b716","keywords":null,"link":"/elet/20210427_sziget_fesztival_2021_turizmus","timestamp":"2021. április. 27. 21:01","title":"A főszervező szerint még mindig nem tudni, lesz-e Sziget idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyitottságot a felmérésben résztvevő magyar cégek 60 százaléka tartja fontosnak.","shortLead":"A nyitottságot a felmérésben résztvevő magyar cégek 60 százaléka tartja fontosnak.","id":"20210427_felmeres_100_milliardba_kerulhet_az_eloiteletesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a480-fb82-473c-95eb-ff4c2f618fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_felmeres_100_milliardba_kerulhet_az_eloiteletesseg","timestamp":"2021. április. 27. 19:35","title":"Évente 100 milliárdba kerülhet a magyar gazdaságnak az előítéletesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","shortLead":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","id":"20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b08b9-a5ab-4ef3-8fa1-97f9faf306b4","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","timestamp":"2021. április. 26. 11:23","title":"Megköszönte a szüleinek, hogy szexeltek – Daniel Kaluuya sok embert hozott zavarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova a sanghaji egyetemről is érkeztek hallgatók – mutatta be a Magyar Nemzet.","shortLead":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova...","id":"20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de32fc-b4bc-438a-b62e-7d8ddb926102","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","timestamp":"2021. április. 27. 08:55","title":"A Magyar Nemzet leleplezte, Soros György 12 éve elment a Fudan Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig meg kellene tanulnia végre jól programot írni. Vélemény.","shortLead":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig...","id":"20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9eec81-b1c0-4f23-87e4-b8bde423715a","keywords":null,"link":"/360/20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","timestamp":"2021. április. 26. 14:30","title":"Csizmadia Ervin: Ezért válnak újra fontossá a pártprogramok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb75ec-d962-4a5f-bf7b-da7189053572","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már letölthető az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója, az iOS 14.5. Érdemes minél hamarabb telepíteni a kompatibilis telefonokra. Egyik legérdekesebb újdonsága napjaink gyakran előforduló problémájára reagál: mostantól akár maszkban is feloldható a lezárt iPhone. ","shortLead":"Már letölthető az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója, az iOS 14.5. Érdemes minél hamarabb telepíteni...","id":"20210427_apple_ios_145_szoftverfrissites_feloldas_maszkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9eb75ec-d962-4a5f-bf7b-da7189053572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0276c06-8fcd-423c-9e06-ebdb034a6ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_apple_ios_145_szoftverfrissites_feloldas_maszkban","timestamp":"2021. április. 27. 10:03","title":"Frissítse az iPhone-ját, hogy utána akár arcmaszkban is fel tudja oldani a lezárt képernyőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb0a65b-bc49-4892-b09f-bebe7fb28ca4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az öt német és belga juhászkutyát izzadságmintákkal tesztelték, melyeket koronavírusos páciensektől gyűjtöttek be. Az állatok egyszer sem tévedtek.","shortLead":"Az öt német és belga juhászkutyát izzadságmintákkal tesztelték, melyeket koronavírusos páciensektől gyűjtöttek be...","id":"20210427_kutyak_koronavirus_szaglas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcb0a65b-bc49-4892-b09f-bebe7fb28ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dd87d7-500e-4fb3-b28c-84e7880cac66","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kutyak_koronavirus_szaglas","timestamp":"2021. április. 27. 19:03","title":"A román rendőrség kutyái 100 százalékos pontossággal ismerik fel a koronavírusos mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]