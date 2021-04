Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6aa91803-91b7-4319-8eee-5ede8958d8d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A meteorológusok szerint a XXI. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani.","shortLead":"A meteorológusok szerint a XXI. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani.","id":"20210427_hidegrekord_zabar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa91803-91b7-4319-8eee-5ede8958d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29b322-4521-4967-b4de-1778f8655c17","keywords":null,"link":"/elet/20210427_hidegrekord_zabar","timestamp":"2021. április. 27. 17:59","title":"Több évtizedes hidegrekord dőlt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","shortLead":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","id":"20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d36ec3-f401-47d0-887e-a55e50a65578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","timestamp":"2021. április. 28. 08:45","title":"Még idén forgalomba kerülhet a Pfizer koronavírus elleni tablettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új fertőzöttek több mint fele 50 éven aluli, kétharmada 60 évnél fiatalabb – hangzott el az operatív törzs napi tájékoztatóján. 