Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni. Ha nem, akkor őt is becsapták. ","shortLead":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni...","id":"20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7c7c1c-ab81-4218-87fb-5df278cbb0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","timestamp":"2021. április. 28. 14:16","title":"Csengeri örökösnő: A svájci szállodát is én fizettem Kósának, a bankkártyám is nála van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e282c9-81bb-4117-8d24-aee44a843c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"James Bond ugyan nem pontosan ilyennel járt, de a hatvanas években készült ez is.","shortLead":"James Bond ugyan nem pontosan ilyennel járt, de a hatvanas években készült ez is.","id":"20210427_60_millios_veteran_Aston_Martin_is_van_a_NAV_aukcios_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6e282c9-81bb-4117-8d24-aee44a843c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13f5346-ea12-47ef-96c1-332d86d0349f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_60_millios_veteran_Aston_Martin_is_van_a_NAV_aukcios_oldalan","timestamp":"2021. április. 27. 09:37","title":"60 milliós veterán Aston Martin is van a NAV aukciós oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyes sérülés lett egy veszekedés vége, vádat emeltek az élettársát megkéselő nő ellen.","shortLead":"Életveszélyes sérülés lett egy veszekedés vége, vádat emeltek az élettársát megkéselő nő ellen.","id":"20210428_keseles_kutya_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e542a2a2-9d79-4340-9343-67e17daba986","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_keseles_kutya_ugyeszseg","timestamp":"2021. április. 28. 12:14","title":"Megkéselte egy zuglói nő az élettársát, mert az elvesztette a kutyájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik. A párizsi Le Monde helyszíni beszámolója.","shortLead":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik...","id":"20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26145ac2-be87-4843-b812-2989b8e2b9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","timestamp":"2021. április. 27. 16:24","title":"Kína stadiondiplomáciával nyomul Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad03662-aaee-4233-8084-b38a2b016b0c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A keszthelyi Festetics-kastély cári palotaként lett a fő helyszíne a Netflix napokban bemutatott új, nagyköltségvetésű fantasy-sorozatának, amelyet szinte teljes egészében Magyarországon készített a streaming-szolgáltató.","shortLead":"A keszthelyi Festetics-kastély cári palotaként lett a fő helyszíne a Netflix napokban bemutatott új, nagyköltségvetésű...","id":"20210428_A_Netflix_uj_fantasysorozataban_tunik_fel_a_keszthelyi_kastely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad03662-aaee-4233-8084-b38a2b016b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e374d777-c0bf-47b5-9d14-6eb532fbf3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_A_Netflix_uj_fantasysorozataban_tunik_fel_a_keszthelyi_kastely","timestamp":"2021. április. 28. 09:34","title":"A Netflix új fantasy-sorozatában tűnik fel a keszthelyi kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet adatot szerezni arról, hogy településenkénti bontásban hogy állnak az oltással.","shortLead":"Nem lehet adatot szerezni arról, hogy településenkénti bontásban hogy állnak az oltással.","id":"20210428_nnk_oltas_varosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f313231-8727-4900-ab0e-15e8902f1817","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_nnk_oltas_varosok","timestamp":"2021. április. 28. 06:18","title":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt állítja, nem tudja, hogy a nagyvárosokban hányan kaptak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta slágertéma a gyermekvállalást ösztönző csok és a hozzá kapcsolódó kedvezmények, emellett azonban kevesebb szó esik az esetleges visszafizetés következményeiről – pedig egy ilyen fordulat jelentősen megnövelheti a családok kiadásait. Mire lehet egyáltalán számítani, ha visszafizetésre kerül a sor? Mekkora összeget jelent a családok számára, ha nem születnek meg a vállalt gyerekek? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Bank360.hu elemzői. ","shortLead":"Évek óta slágertéma a gyermekvállalást ösztönző csok és a hozzá kapcsolódó kedvezmények, emellett azonban kevesebb szó...","id":"20210428_csok_visszafizetes_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7451f3da-0742-43cd-907b-59940027fdc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_csok_visszafizetes_bank360","timestamp":"2021. április. 28. 14:10","title":"Mennyi csokot kell visszafizetni, ha nem születnek meg a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]