[{"available":true,"c_guid":"0f3a3bf0-6d00-487d-b0a8-9a88555efbd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére senki sem sérült meg, az ügy már a rendőrség előtt.","shortLead":"Szerencsére senki sem sérült meg, az ügy már a rendőrség előtt.","id":"20210502_Vajon_mit_gondolhatott_ez_az_autos_amikor_igy_kezdett_elozni_Nagykanizsa_kornyeken__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3a3bf0-6d00-487d-b0a8-9a88555efbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f427853-ea57-4880-8879-0c4e448673e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Vajon_mit_gondolhatott_ez_az_autos_amikor_igy_kezdett_elozni_Nagykanizsa_kornyeken__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:59","title":"Vajon mit gondolhatott ez az autós, amikor így kezdett előzni Nagykanizsa környékén? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08b015-32a8-4826-af4b-8ee2d53fa8e1","c_author":"Fercsik Mariann","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ami számunkra a távoli jövő, a kínai Jiuxiangban a szürreális jelen: a vegyszeres gazdálkodás következményeként méhek nélkül maradt földművesek a puszta kezükkel, tollseprű segítségével végzik el a rovarok munkáját. A kézi beporzásról Fercsik Mariann fotóművész készített riportot, ő írt róla a hvg.hu-nak is.","shortLead":"Ami számunkra a távoli jövő, a kínai Jiuxiangban a szürreális jelen: a vegyszeres gazdálkodás következményeként méhek...","id":"20210501_kezi_beporzas_fercsik_mariann_kepriport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e08b015-32a8-4826-af4b-8ee2d53fa8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d4664-000a-4953-b05b-0e0c7404db2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_kezi_beporzas_fercsik_mariann_kepriport","timestamp":"2021. május. 01. 20:00","title":"Ahol végleg eltűntek a méhek: kézi beporzás Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unió épp nemrég jelentette be, hogy beperlik a céget a késések miatt.","shortLead":"Az Európai Unió épp nemrég jelentette be, hogy beperlik a céget a késések miatt.","id":"20210430_astrazeneca_keses_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e13fa29-2219-4e5c-af07-77871fce40ea","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_astrazeneca_keses_eu","timestamp":"2021. április. 30. 16:31","title":"Az AstraZeneca szerint nem ígértek több vakcinát annál, mint amennyit leszállítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona – írta a Telex, amely a tulajdonlap és egy ügyvédi felszólítás segítségével beazonosította az épületet. Zajlik a felújítás, nagy a sürgés-forgás.","shortLead":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona...","id":"20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e195f65-72f6-4129-88ad-81550c04f8dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2021. május. 01. 09:09","title":"Buda legszebb részére költözik Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének az adatok feletti kontroll jelenti a legnagyobb IT-biztonsági kihívást. A titkosított, felhőalapú fájlmegosztó és kollaborációs szolgáltatást kínáló magyar cég erre az igényre válaszolva új terméket indít: azt ígéri, hogy a Tresorit Content Shield segítségével a nagyvállalatok biztonságosan és könnyen oszthatnak meg dokumentumokat külső felekkel, partnerekkel, ügyfelekkel.","shortLead":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének...","id":"20210430_tresorit_kutatas_nagyvallalati_adatmegosztas_tresorit_content_shield","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f2681c-31ef-49bb-a37a-9df350f4951b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tresorit_kutatas_nagyvallalati_adatmegosztas_tresorit_content_shield","timestamp":"2021. április. 30. 14:03","title":"750 nagyvállalatot kérdeztek meg: a cégek nagy része összevissza küldözgeti ügyfeleinek az adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az 50 éves férfi még a labdarúgó Facebook-profilját is mutogatta az embereknek.\r

","shortLead":"Az 50 éves férfi még a labdarúgó Facebook-profilját is mutogatta az embereknek.\r

","id":"20210430_Volt_valogatott_focista_budapesti_ferfi_tobb_szazezer_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03102eba-52e5-466f-9727-70dd5baa0296","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Volt_valogatott_focista_budapesti_ferfi_tobb_szazezer_forint","timestamp":"2021. április. 30. 15:57","title":"Válogatott focistának adta ki magát egy budapesti férfi, több százezer forintot szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","shortLead":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","id":"20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059c27-e3c5-4668-a277-511c42e153d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","timestamp":"2021. május. 01. 10:15","title":"Szijjártó: Szlovéniába és Bahreinbe is utazhatunk bármilyen oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntették a nyomozást a szegedi képviselő ügyében.","shortLead":"Megszüntették a nyomozást a szegedi képviselő ügyében.","id":"20210430_szabo_balint_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd862390-2943-46e8-aa81-883e36e79d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_szabo_balint_nyomozas","timestamp":"2021. április. 30. 16:59","title":"A rendőrség szerint nem rabolták el Szabó Bálintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]