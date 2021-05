Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41","c_author":"Napi.hu","category":"kkv","description":"Aki kávézni akar, az jobb ha a benzinkúton is magánál tartja védettségi igazolványát. Enélkül marad a terasz, vagy mehetünk vissza az autóba kortyolgatni. ","shortLead":"Aki kávézni akar, az jobb ha a benzinkúton is magánál tartja védettségi igazolványát. Enélkül marad a terasz, vagy...","id":"20210502_A_benzinkutakon_is_jol_jon_a_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c467c6b4-bd9a-4c3d-885d-e3ff9cd60b6d","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_A_benzinkutakon_is_jol_jon_a_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 02. 14:19","title":"A benzinkutakon is jól jön a védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b265134e-fb41-4960-866c-b2476d8a1b98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most hétvégén, az írásbeli érettségiket megelőző napokban ballagtak volna el a diákok. Egy alapítvány több tízezer gyümölcsfa elültetésével állít élő emléket a diákéveiknek.



