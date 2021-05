Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a PADME kuratóriumi elnökével hat olyan növekedési forrásról ír, amelyekhez társítani lehet a koreai, izraeli, dubaji, szingapúri és a három kínai sikerváros fejlődési motorjait.","shortLead":"A jegybankelnök a PADME kuratóriumi elnökével hat olyan növekedési forrásról ír, amelyekhez társítani lehet a koreai...","id":"20210503_matolcsy_fejlodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8310fe4-6a37-4cad-9dd2-5733140848c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_matolcsy_fejlodes","timestamp":"2021. május. 03. 16:36","title":"Matolcsy: 2040-re a V4 országai Európa élére lépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokat segítenének a Fidesznek, ha nem lennének korrupciógyanús ügyek, a nemzeti erőforrások nemzeti kézbe adása jó út – erről is beszélt Lázár János a Telexnek adott nagy interjújában.","shortLead":"Sokat segítenének a Fidesznek, ha nem lennének korrupciógyanús ügyek, a nemzeti erőforrások nemzeti kézbe adása jó út –...","id":"20210503_Lazar_Janos_Budapestet_a_kormany_fejlesztette_2010_es_2019_kozott_es_nem_Tarlos_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9c452e-8bf1-42b1-8468-19cc0ce6c1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Lazar_Janos_Budapestet_a_kormany_fejlesztette_2010_es_2019_kozott_es_nem_Tarlos_Istvan","timestamp":"2021. május. 03. 08:07","title":"Lázár János: „Budapestet a kormány fejlesztette 2010 és 2019 között, és nem Tarlós István”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8064305b-5c80-4ce1-a8c8-0455c0b51cc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellátogatott egykori középiskolájához a miniszterelnök, hogy onnan kívánjon sok sikert a hétfőn kezdődő érettségi vizsgákon résztvevőknek.



","shortLead":"Ellátogatott egykori középiskolájához a miniszterelnök, hogy onnan kívánjon sok sikert a hétfőn kezdődő érettségi...","id":"20210503_erettsegi_uzenet_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8064305b-5c80-4ce1-a8c8-0455c0b51cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7210de-7e1e-4103-a740-eb0a6df30697","keywords":null,"link":"/elet/20210503_erettsegi_uzenet_orban_viktor","timestamp":"2021. május. 03. 08:35","title":"Üzent Orbán az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4b6f5-6511-41ac-ab11-d8bf79b33c29","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több évtizedes csend után elmozdult a holtpontról a gyarmati időkben a Benini Királyságból, a mai Nigéria területéről elrabolt műtárgyak visszaszolgáltatásának ügye. \r

","shortLead":"Több évtizedes csend után elmozdult a holtpontról a gyarmati időkben a Benini Királyságból, a mai Nigéria területéről...","id":"202117__benini_szobrok__gyarmati_orokseg__fel_evszazad_turelem__vissza_afrikaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f4b6f5-6511-41ac-ab11-d8bf79b33c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a56cd5-4192-41aa-b528-4563cc2c69ad","keywords":null,"link":"/360/202117__benini_szobrok__gyarmati_orokseg__fel_evszazad_turelem__vissza_afrikaba","timestamp":"2021. május. 03. 15:00","title":"Berlinben üres vitrinek jelzik, hogy hazatérhet Benin világhírű bronzszobrainak egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három oltóponton már nem 12, hanem csak 4 héttel későbbi időpontot adtak meg második oltásra.","shortLead":"Három oltóponton már nem 12, hanem csak 4 héttel későbbi időpontot adtak meg második oltásra.","id":"20210503_astrazeneca_masodik_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bfe51e-8bfa-4479-b234-91a964217cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_astrazeneca_masodik_oltas","timestamp":"2021. május. 03. 18:12","title":"Van, ahol már 4 hétre adják az AstraZeneca második oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben is nyerne 2022-ben.","shortLead":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben...","id":"20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e5507-b936-4670-ba13-400b4c105932","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","timestamp":"2021. május. 03. 11:11","title":"Republikon: Mellár Tamás a legnépszerűbb jelölt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17699151-f70b-4bc1-9c49-a4ec9e636beb","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Az érettségi évének stressze a szokásos volt, de a feloldást jelentő események hiányoztak. Elszoktak a személyes számonkéréstől, ezért volt, aki emiatt is izgult a magyarérettségi előtt a budapesti Radnóti Miklós Gimnázium végzősei közül. Kijőve már oldottabb hangulatban értékelték a távoktatásos felkészülés kihívásait, és persze a feladatok nehézségét. Videóriport.","shortLead":"Az érettségi évének stressze a szokásos volt, de a feloldást jelentő események hiányoztak. Elszoktak a személyes...","id":"20210503_erettsegi_2021_diakok_magyar_irasbeli_radnoti_gimnazium_videoriport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17699151-f70b-4bc1-9c49-a4ec9e636beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5710a9-fa30-494e-b0ba-81f40d064ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_2021_diakok_magyar_irasbeli_radnoti_gimnazium_videoriport","timestamp":"2021. május. 03. 18:20","title":"\"Nagyon elszoktam a számonkéréstől\" – diákok vallanak az érettségiről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]