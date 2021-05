Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0253c16-fd11-4517-825b-755524dbeb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba. Ezek részben az egyetemek fenntartói lesznek, de létrejött öt közalapítvány is. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint ez még a NER-ben megszokott vagyonmozgáshoz képest is nagyságrendi ugrás, a rendszert pedig az örökkévalóságnak tervezték. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba. Ezek...","id":"20210501_Fulke_Ligeti_Miklos_Transparency","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0253c16-fd11-4517-825b-755524dbeb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67eda83-e168-410d-8489-65548ea8f272","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Fulke_Ligeti_Miklos_Transparency","timestamp":"2021. május. 01. 11:00","title":"Fülke: \"Ezekkel a törvényekkel megpuccsolta az államot a parlamenti többség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","shortLead":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","id":"20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78ed7b-b754-4bed-8de2-b4c4da6aaa2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","timestamp":"2021. május. 01. 13:47","title":"Ennek a budapesti autósnak helyén volt a szíve és az esze is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd90b3-c1b1-432e-959c-a8d5f26aac29","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A várandós dohányzása és a közlekedési légszennyezésnek való kitettség összefügg a gyerek későbbi viselkedési zavaraival egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A várandós dohányzása és a közlekedési légszennyezésnek való kitettség összefügg a gyerek későbbi viselkedési...","id":"20210501_gyerekkori_viselkedesi_zavarok_magzatkent_atelt_fustszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55dd90b3-c1b1-432e-959c-a8d5f26aac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d340f74e-363d-4b53-b3f3-d03016a2ff6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_gyerekkori_viselkedesi_zavarok_magzatkent_atelt_fustszennyezes","timestamp":"2021. május. 01. 16:03","title":"Akár cigi, akár az autók tehetnek a füstről, nagyobb eséllyel lesz viselkedési zavaros a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi esélyük sem lett volna az életben maradásra. ","shortLead":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi...","id":"20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a875cbc-af7f-4cf7-8b84-6bf44f875e71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","timestamp":"2021. május. 01. 11:38","title":"Elképesztő, milyen hidegvérrel reagál a tűz alá vett páncélozott autó sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381663ac-efbb-414f-b9df-4d3f13e43570","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fotók a Széchenyi fürdőből.","shortLead":"Fotók a Széchenyi fürdőből.","id":"20210501_Oltasigazolvanyellenorzes_rengeteg_ferohely__megnyitottak_a_furdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381663ac-efbb-414f-b9df-4d3f13e43570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5976713b-5028-4e40-8b76-b7f197f3c3d7","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Oltasigazolvanyellenorzes_rengeteg_ferohely__megnyitottak_a_furdok","timestamp":"2021. május. 01. 18:10","title":"Oltásigazolvány-ellenőrzés, rengeteg férőhely - megnyitottak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a7046d-2b74-44e4-8032-d9a5762488c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogyan mutatna a japán gyártó új modelljének praktikus családi kivitele, ha lenne ilyen?","shortLead":"Hogyan mutatna a japán gyártó új modelljének praktikus családi kivitele, ha lenne ilyen?","id":"20210503_magyar_kez_rajzolta_meg_a_vadonatuj_honda_civic_kombi_valtozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a7046d-2b74-44e4-8032-d9a5762488c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9954afa-8e4b-4896-9356-fd71b402b980","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_magyar_kez_rajzolta_meg_a_vadonatuj_honda_civic_kombi_valtozatat","timestamp":"2021. május. 03. 09:21","title":"Magyar kéz rajzolta meg a vadonatúj Honda Civic elképzelt kombi változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem utazott vele sehová.","shortLead":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem...","id":"20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3074e8d9-df85-4ff4-be66-539c7e6e8819","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","timestamp":"2021. május. 03. 07:57","title":"Blikk: Svájci hotelszámlákat is lefoglaltak a „csengeri örökösnőnél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]