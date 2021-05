A városi, kis szabadidő-autók egyik úttörője volt az Opel Mokka, amelynek megérkezett a második generációja. Van belőle már teljesen villanyhajtású is, de az eladások derékhadát még mindig a hagyományos változatok adhatják. Kipróbáltuk ezt is.

A német márka francia fennhatóság alá kerülése egyelőre úgy tűnik életet lehelt a német vállalatba. Az új Opel Mokka például sokkal fiatalosabb profilu szabadidő-autó lett, mint elődei voltak. A legújabb Mokka legnagyobb durranása a teljesen elektromos változta persze - amelyet már kipróbáltunk -, de a volument minden bizonnyal a hagyományos, benzines modellek adják majd. Egy ilyet is kipróbáltunk, méghozzá a szentgotthárdi motoros, GS Line változatot.

A külsőségekről a villanyhajtású modell kapcsán bőven írtunk, úgyhogy összegzésként tényleg csak annyit érdemes itt is megjegyezni, hogy új Opel Mokka igazán vagány SUV lett, feltűnő vizuális jegyekkel. Nem tartozik ugyan a kategória legtágasabb modelljei közé sem az utastérvel, sem a csomagtér 350 literes méretével, ugyanakkor olyan erős formai megújulást kapott, amelyek összességében könnyen eladják a modellt.

Ugyan ez igaz a kabintérre is, itt is azonnal érzékelhető a francia dizájn és játékosság, főleg a GS Line esetében, amelyen a piros szegélyek a legjellegzetesebb elemek. Egyébként egyes részletek bizonyítják is a kapcsolatot a Stellantis-konszern francia márkáinak más autóival - az indítógomb, vagy az ajtón lévő gombok - a Peugeot ismertős elemei.

A lényeg az úgynevezett Pure Panel, ami két, 10 és 12 col átlójú képernyőt jelent a műszerfalon, amely ugyan nem rendelkezik végtelen tudással mint egy Mercedes MBUX-rendszere, és néhány menü megtalálása is csavaros észjárást kíván – például a menüben a vezető előtti képernyő beállításai -, de a működése gyors és alapvetően illeszkedik az elvárásokhoz. Az Apple CarPlay és az Android Auto pedig alap szerencsére.

A tesztautóban a jól ismert, mára Szentgotthárdon készülő, háromhengeres francia eredetű Euro 6d specifikációjú benzinmotor kapott helyet, jelen esetben 130 lóerős teljesítménnyel és 230 Nm-es nyomatékkal. Az 1295 kilós, benzinmotoros és automata Opel Mokka mozgatásához pedig bőven elégek is ezek a kvalitások.

Az Opel Mokka hajtása igazán barátságos módon viselkedik, a nyolcfokozatú automata váltóval való összehangolása pedig kifejezetten harmonikus. Az esetek túlnyomó többségében finoman és simán vált, még akkor is, ha kézi üzemmódot választunk és a kormánykerék melletti fülekkel játszadozva forszírozzuk a fokozatokat.

A futómű inkább németes, ami kissé keménynek is tűnik, amikor a magyar utak jellemző hányadán haladunk. Főleg a keresztirányú úthibákat érezi a 18 colos kerekkel. Nagyobb sebességnél a futómű előnyei viszont kijönnek stabil az autó, a Mokka egészen agilisan kanyarodik és Sport módban mintha valamiféle mesterségesen ízesített motorhang is hallható lenne.

Képgaléria

Összességében a Mokka második generációja igencsak látványosra sikeredett, és az új irány megnyerhet jónéhány vevőt az Opel számára. Az árak persze itt is más dimenzióban vannak, mint az korábban megszokhattuk. Jobb, ha felkészülünk, mert az Opel Mokka 130 lóerős változatának sportos, GS Line-verziójú, automataváltós csúcsmodellje, alapból 8,8 millió forintról indul.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.