[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonsemlegesítési szolgáltatást indított a Shell.","shortLead":"Karbonsemlegesítési szolgáltatást indított a Shell.","id":"20210504_shell_toltoallomas_benzinkut_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d34813-62c0-4ff2-912a-ade8f3794e6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210504_shell_toltoallomas_benzinkut_uzemanyag","timestamp":"2021. május. 04. 19:48","title":"Újfajta környezetvédő szolgáltatást vehetnek igénybe a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük kell valamit.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük...","id":"20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a2f4f-1287-44b0-be4e-cc658f30d465","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","timestamp":"2021. május. 04. 17:14","title":"Oltási igazolvány bevezetésére készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e52da-93d0-4d2e-9754-35a05bef72f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júniusban 2,2 millió oltóanyag érkezik Magyarországra a Pfizertől.","shortLead":"Júniusban 2,2 millió oltóanyag érkezik Magyarországra a Pfizertől.","id":"20210504_szijjarto_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e52da-93d0-4d2e-9754-35a05bef72f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96954bd-1dbc-4823-945c-57198c310c40","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_szijjarto_pfizer","timestamp":"2021. május. 04. 12:08","title":"Szijjártó: A második negyedévben 4,6 millió vakcinát hoz a Pfizer Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az állambiztonsági levéltárból előkerült újabb ügynöki jelentéseket talált és közölt a kecskeméti Forrás folyóirat tematikus számában Papp István.","shortLead":"Az állambiztonsági levéltárból előkerült újabb ügynöki jelentéseket talált és közölt a kecskeméti Forrás folyóirat...","id":"202117_folyoirat__jobarati_iszony_papp_istvan_allamvedelmi_jelentesek_nemeth_laszlo_es_veres_peter_1949es_talalkozasairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde5743-9b13-4af6-88e2-71cfc4b32fe1","keywords":null,"link":"/360/202117_folyoirat__jobarati_iszony_papp_istvan_allamvedelmi_jelentesek_nemeth_laszlo_es_veres_peter_1949es_talalkozasairol","timestamp":"2021. május. 03. 12:00","title":"Spicli volt a \"jóbarát\" – Németh László írót már 1949-ben megfigyelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","shortLead":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea70ac0-39f0-46d7-8277-8e951c0edc9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","timestamp":"2021. május. 03. 09:59","title":"Magyarérettségi: nem okozhatott meglepetést a feladatsor a vizsgázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség arra kéri a szülőket, tanítsák meg a gyerekeket a segélyhívó helyes használatára.","shortLead":"A rendőrség arra kéri a szülőket, tanítsák meg a gyerekeket a segélyhívó helyes használatára.","id":"20210503_segelyhivo_112_rendorseg_mentok_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea108677-b0b7-4184-a610-786fd539f7d7","keywords":null,"link":"/elet/20210503_segelyhivo_112_rendorseg_mentok_kislany","timestamp":"2021. május. 03. 10:36","title":"Meghallgathatja, hogyan hívott mentőt egy 5 éves kislány az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napi szinten most annyi autós megy át a Városligeten, mint a Petőfi hídon. ","shortLead":"Napi szinten most annyi autós megy át a Városligeten, mint a Petőfi hídon. ","id":"20210503_Uj_hiddal_villamos_vonallal_es_parkolokkal_teszik_automentesse_a_Varosligetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b7b93a-c266-4f18-bded-900381b76d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Uj_hiddal_villamos_vonallal_es_parkolokkal_teszik_automentesse_a_Varosligetet","timestamp":"2021. május. 03. 16:23","title":"Megvan a terv, hogyan lesz autómentes a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]