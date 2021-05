Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b94168ef-3e22-4070-9cfe-8b1345f89813","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két haditengerészeti járőrhajót küld a brit kormány Jersey partjaihoz a „helyzet megfigyelésére”. A sziget önkormányzata halászati szabályt hozott, amelynek jogosságát vitatják a franciák.","shortLead":"Két haditengerészeti járőrhajót küld a brit kormány Jersey partjaihoz a „helyzet megfigyelésére”. A sziget...","id":"20210506_jersey_franciaorszag_brit_jarorhajok_halaszati_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94168ef-3e22-4070-9cfe-8b1345f89813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccb6367-b3f6-454b-8818-c7dfea724560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_jersey_franciaorszag_brit_jarorhajok_halaszati_szabalyozas","timestamp":"2021. május. 06. 07:53","title":"Éleződik a brit-francia vita, haditengerészeti járőrhajók érkeztek Jersey-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük kell valamit.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük...","id":"20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a2f4f-1287-44b0-be4e-cc658f30d465","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","timestamp":"2021. május. 04. 17:14","title":"Oltási igazolvány bevezetésére készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdba1e7c-c081-4543-99f1-f9a85b980834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodellben egy 194 lóerős dízelmotor, az AMG csúcsváltozatban egy 435 lovas lágyhibird benzines egység található.","shortLead":"Az alapmodellben egy 194 lóerős dízelmotor, az AMG csúcsváltozatban egy 435 lovas lágyhibird benzines egység található.","id":"20210505_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_cls","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdba1e7c-c081-4543-99f1-f9a85b980834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a195890-3db5-4d35-a45b-692dd065a1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_cls","timestamp":"2021. május. 05. 06:41","title":"Magyarországon a megújult Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz, de idén inkább nem rendezik meg az írónő transzneműekról szóló megjegyzései miatt.","shortLead":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz...","id":"20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba2e1c7-b54c-4abb-86e5-8ac4d80b76e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","timestamp":"2021. május. 04. 12:43","title":"Lefújtak egy népszerű Harry Potter-kvízt J. K. Rowling transzfóbiájára hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel hajtották a kocsikat a forgalomban.","shortLead":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel...","id":"20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbb53d4-b05e-457f-8fbf-bece13f5e79b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. május. 05. 18:08","title":"Háromszázzal száguldozó autósokat vettek őrizetbe Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e335362-77ac-4fc0-863e-7a87b0042222","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A németországi Saar-vidéki Egyetem mérnökei egy speciális webkamerát építettek, ami nemcsak úgy néz ki, mint egy emberi szem, de úgy is viselkedik, mintha igazi lenne.","shortLead":"A németországi Saar-vidéki Egyetem mérnökei egy speciális webkamerát építettek, ami nemcsak úgy néz ki, mint egy emberi...","id":"20210504_webkamera_emberi_szem_eyecam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e335362-77ac-4fc0-863e-7a87b0042222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c97214-60c1-4d7c-bdb0-8ceea2d23ecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_webkamera_emberi_szem_eyecam","timestamp":"2021. május. 04. 12:03","title":"Ez a laptopra csíptethető kis kamera olyan, mint egy emberi szem – és úgy is viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyári rendezvénysorozattal viszont készülnek.","shortLead":"Egy nyári rendezvénysorozattal viszont készülnek.","id":"20210504_Megszuletett_a_dontes_iden_is_elmarad_a_FEZEN","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dea626-cddd-457d-ac4f-a2fcca791abc","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Megszuletett_a_dontes_iden_is_elmarad_a_FEZEN","timestamp":"2021. május. 04. 16:13","title":"Megszületett a döntés, idén is elmarad a FEZEN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 3 százalékkal fognak nőni 2022-ben a nyugdíjak, ám az olló tovább nyílik és nő a leszakadás az átlagkeresetektől.","shortLead":"Legalább 3 százalékkal fognak nőni 2022-ben a nyugdíjak, ám az olló tovább nyílik és nő a leszakadás...","id":"20210505_Kiderult_mennyivel_fognak_noni_jovore_a_nyugdijak_de_van_rossz_hir_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a530894e-e1c0-46f5-b5d2-620133f3fb37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Kiderult_mennyivel_fognak_noni_jovore_a_nyugdijak_de_van_rossz_hir_is","timestamp":"2021. május. 05. 12:55","title":"Kiderült, mennyivel nőhetnek jövőre a nyugdíjak, de van rossz hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]