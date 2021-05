Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch egy sokak számára igen hasznos funkciót hozhat magával.","shortLead":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch...","id":"20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a036ac8-a151-4c7e-99b7-2f5baa4d5942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","timestamp":"2021. május. 05. 12:03","title":"Ha ezt tényleg meglépi az Apple, viszik majd az okosóráját, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával beszélgetett telefonon arról, hogy “felülről” várnának instrukciót a pártokkal kapcsolatban, és arra utalt, hogy a 2014-es választásoknál is instruálták őket, még Rogán Antal állítólagos ügyvédjét is szóba hozta, mint kapcsolatot. Csakhogy a beszélgetést a NAV nyomozóinak megbízásából a szakszolgálat rögzítette, később egy büntetőeljárás peranyagában bukkant fel, így juthatott el Hadházy Ákoshoz. A független ellenzéki politikus a beszélgetésre hivatkozva feljelentést tett, de a rendőrség arra jutott, hogy semmi nem utal bűncselekményre.","shortLead":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával...","id":"20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139c365-e0b2-4b4c-98d4-f74e48c7c283","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","timestamp":"2021. május. 06. 12:34","title":"Zuschlag egy lehallgatott beszélgetésben arra utal, hogy a 2014-es választásoknál “felülről” kaptak segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a témában készült egy vizsgálat, amely egyértelműen kimondja, hogy nem kell harmadik dózis az oltóanyagból.","shortLead":"A miniszter szerint a témában készült egy vizsgálat, amely egyértelműen kimondja, hogy nem kell harmadik dózis...","id":"20210506_gulyas_gergely_kormanyinfo_sinopharm_harmadik_dozis_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f9430d-d9cb-4313-8260-b62c77509356","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_gulyas_gergely_kormanyinfo_sinopharm_harmadik_dozis_oltas","timestamp":"2021. május. 06. 12:26","title":"Megkérdezték Gulyás Gergelyt, szükség lesz-e harmadik oltásra a Sinopharm vakcinájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha minden jól megy, akkor nyár végén – írja a brüsszeli Politico, amely szlalomhoz hasonlítja a folyamatot, amelyhez mind a 27 tagállamnak hozzá kell járulnia.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor nyár végén – írja a brüsszeli Politico, amely szlalomhoz hasonlítja a folyamatot, amelyhez...","id":"20210505_Mikor_lesz_penz_a_750_milliard_euros_unios_valsagkezelo_alapbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf6dcc1-c280-4fd8-828b-81ce4834a73b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Mikor_lesz_penz_a_750_milliard_euros_unios_valsagkezelo_alapbol","timestamp":"2021. május. 05. 10:01","title":"Mikor lesz pénz a 750 milliárd eurós uniós válságkezelő alapból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi igazolvány.","shortLead":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi...","id":"20210504_gyorfi_pal_mtu_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42e6434-8034-4045-93ec-b7a1bd40ca70","keywords":null,"link":"/elet/20210504_gyorfi_pal_mtu_video","timestamp":"2021. május. 04. 20:48","title":"Győrfi Pállal magyarázza el a korlátozásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a világjárvány miatt sokak számára a videokonferencia szolgáltatások jelentik a kollegákkal való kapcsolattartást, a fejlesztők egyre több hasznos funkciót építenek ezekbe. A Microsoft Team sem kivétel.","shortLead":"Miután a világjárvány miatt sokak számára a videokonferencia szolgáltatások jelentik a kollegákkal való...","id":"20210505_microsoft_teams_automatikus_felvetel_rogzites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5494197c-888e-4b1f-bf20-03a2e2f211d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_microsoft_teams_automatikus_felvetel_rogzites","timestamp":"2021. május. 05. 11:03","title":"Ön is kedvelni fogja: újabb hasznos funkció készül a Teamsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69aa0a86-ba9a-4204-84b3-392fc89f92ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta az AstraZeneca első oltását, ezért sem gyanakodott arra, hogy komolyabb baja van – mondta Becsó Zsolt a hvg.hu-nak. A múlt keddi szavazás után viszont elment a helyi kórházba egy tesztre, másnapra derült ki, hogy koronavírusos. A frakció sajtóosztálya szerint a képviselő a szabályoknak megfelelően járt el. ","shortLead":"Megkapta az AstraZeneca első oltását, ezért sem gyanakodott arra, hogy komolyabb baja van – mondta Becsó Zsolt...","id":"20210505_becso_zsolt_parlament_koronavirus_teszt_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69aa0a86-ba9a-4204-84b3-392fc89f92ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee03538-12c9-47aa-a7ce-a38de2de4eec","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_becso_zsolt_parlament_koronavirus_teszt_szavazas","timestamp":"2021. május. 05. 12:23","title":"Becsó Zsolt azért ment be koronavírus-fertőzötten a kétharmados parlamenti szavazásra, mert azt hitte, csak megfázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csalókat foglalkoztató cég ellen pert fontolgatnak az érintettek.","shortLead":"A csalókat foglalkoztató cég ellen pert fontolgatnak az érintettek.","id":"20210505_indonezia_repuloter_csalas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b9296f-22a7-4a55-87a9-5c6154f2bc0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_indonezia_repuloter_csalas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 05. 17:53","title":"Kimosták és újra használták a koronavírustesztek pálcikáit Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]