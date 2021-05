Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Döntő fontosságú lehet az orvosszakértő véleménye.



Döntő fontosságú lehet az orvosszakértő véleménye.



Döntött a bíróság, újraindul Lovasi András pere
A férfi saját anyja közösségi profiljáról küldött gyűlölködő, trágár fenyegetést Kálmán Olga műsorvezető-politikusnak.
Győrben fogták el a Kálmán Olgát fejlevágással fenyegető férfit
A Bill Gates vagyonát kezelő Cascade Investment aznap ruházott át Melinda Gates nevére 2,4 milliárd dollárnyi részvényt, amikor a házaspár bejelentette, hogy válnak.
Egy csapásra milliárdossá tette a válás Melinda Gates-t
Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz.

Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz.

Még ránk ijeszt egy hidegfront, de máris jön a nyárias idő De még Nemcsak Károly is havi 650 ezret kap felügyelőbizottsági tagságáért. A DK nyújtotta be az adatigénylést. De még Nemcsak Károly is havi 650 ezret kap felügyelőbizottsági tagságáért. A DK nyújtotta be az adatigénylést.
Milliós fizetést kap Vidnyánszky és az SZFE új kuratóriumának tagjai
Német nyelvi vizsgára középszinten 12 ezren, emelt szinten több mint háromezren jelentkeztek.
Érettségi: ma németből vizsgáznak a diákok Fodor Gábor új könyvében a csúcsragadozó árnyékában kuksoló kalauzhalként mutatja be, mi teszi naggyá Orbán Viktort, mindeközben pedig akaratlanul is megmagyarázza a NER tizenegy évének pusztító sötétségét. Vélemény. Fodor Gábor új könyvében a csúcsragadozó árnyékában kuksoló kalauzhalként mutatja be, mi teszi naggyá Orbán Viktort, mindeközben pedig akaratlanul is megmagyarázza a NER tizenegy évének pusztító sötétségét. Vélemény.
Az Orbán-szabály: A kalauzhal története a jóságos fehér cápáról
A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokban való maximálásával csupán feleannyit emelkedne a század végére a globális tengervízszint a jégtakarók olvadása miatt, mint azt a jelenlegi előrejelzések mutatják – derült ki egy nagyszabású tanulmányból.
Kiszámolták a tudósok, mi történik, ha betartjuk a párizsi klímaegyezményt – és jó eredményre jutottak