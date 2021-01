Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem felrobbantására.","shortLead":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem...","id":"20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4e99-d9d0-4482-8c4c-c4908ddbd7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","timestamp":"2021. január. 04. 17:49","title":"Hangfelvételek bizonyítják, hogy Lukasenka tervelte ki az ismert orosz újságíró elleni 2016-os merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos debütálása sérülés miatt csúszik.","shortLead":"A játékos debütálása sérülés miatt csúszik.","id":"20210105_szoboszlai_rb_leipzig_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1113ff6-dc14-4924-8fbd-a3bb48ab660e","keywords":null,"link":"/sport/20210105_szoboszlai_rb_leipzig_serules","timestamp":"2021. január. 05. 14:49","title":"Szoboszlai csak februárban játszhatja első meccsét az RB Leipzigben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint az oltási terv nem elég gyakorlatias, a vakcinákról szóló tájékoztatás pedig lehetne pontosabb.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint az oltási terv nem elég gyakorlatias, a vakcinákról szóló tájékoztatás pedig lehetne...","id":"20210105_kincses_gyula_mok_orvoskamara_koronavirus_mutacio_oltasi_terv_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cbafd-6a71-4582-b941-9d496bb48b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_kincses_gyula_mok_orvoskamara_koronavirus_mutacio_oltasi_terv_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 09:24","title":"Kincses Gyula: A brit vírusmutáció bármikor megjelenhet itt is, de nem okoz súlyosabb eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1069d4f7-3942-456f-88ee-cfa406b6dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idei CES technológiai szakkiállítás startjára még majdnem egy hetet kell várni, az LG már megmutatta, mi mindennel készült az eseményre.","shortLead":"Bár az idei CES technológiai szakkiállítás startjára még majdnem egy hetet kell várni, az LG már megmutatta, mi...","id":"20210105_lg_hajlithato_kijelzo_ces_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1069d4f7-3942-456f-88ee-cfa406b6dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac032cf6-8d5d-4d59-80d5-5609afeba0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_lg_hajlithato_kijelzo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 05. 15:03","title":"Hajlítható monitort fejlesztett az LG, jobb játékélményt ígér a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c2998a-89c5-4727-b2c0-0cb19e34c4cd","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hamis levél, titkos protokollteszt és meg nem történt búcsúlátogatás Churchillnél. Interjú.","shortLead":"Eltávolodva egy kicsit a verseléstől, naplószerűen jegyezte le érzéseit, gondolatait Al-dunai álom című könyvében...","id":"202046__szalinger_balazs_kolto__apatortenetekrol_megzabolazasrol__uj_vilagteremtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593c76e9-4258-4097-96f2-ec28fc511c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ae9fce-5387-4109-b862-ae61b2f5c833","keywords":null,"link":"/360/202046__szalinger_balazs_kolto__apatortenetekrol_megzabolazasrol__uj_vilagteremtes","timestamp":"2021. január. 04. 13:00","title":"Szálinger Balázs: Az ember fásult lesz, amikor képtelen változtatni a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kérdés, melyikre büszkébb, de az nem egyértelmű, hogy melyikből keres több pénzt.","shortLead":"Nem kérdés, melyikre büszkébb, de az nem egyértelmű, hogy melyikből keres több pénzt.","id":"20210104_cristiano_ronaldo_juventus_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e831b520-fc10-4ffe-ae2e-9a185173c463","keywords":null,"link":"/sport/20210104_cristiano_ronaldo_juventus_instagram","timestamp":"2021. január. 04. 15:12","title":"Gól- és Instagram-rekordot döntött Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]