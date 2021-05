Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","shortLead":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","id":"20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2db46c-16d6-426d-b93b-ed602a3862f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","timestamp":"2021. május. 09. 15:35","title":"Hirtelen eltűnt a paksi erőmű termelésének a fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","shortLead":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","id":"20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ad66bb-db8d-446d-9f68-39f37a2db326","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","timestamp":"2021. május. 11. 10:16","title":"Szembemennek a Vatikánnal a bajor katolikus papok: megáldják az azonos nemű párokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását Melinda Gates. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását...","id":"20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80301264-5b0a-4099-8058-f41c58c58ebd","keywords":null,"link":"/360/20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","timestamp":"2021. május. 10. 08:00","title":"Radar360: Még sincs megint Pfizer-akció, nem kivételezhetnek a szálláshelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","shortLead":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68423636-4479-4f85-8211-ed463c07733e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","timestamp":"2021. május. 09. 19:18","title":"Cáfol a Koronavírus Sajtóközpont: nem lehet most Pfizer-oltásra időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány a járvány alatt hatszor hivatkozott kibertámadásra, ha leállt egy oldaluk.","shortLead":"A kormány a járvány alatt hatszor hivatkozott kibertámadásra, ha leállt egy oldaluk.","id":"20210510_tulterheles_tamadas_rendorseg_idopontfoglalo_oldal_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2785cd-55ad-4b14-b898-5ba9a64ed790","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tulterheles_tamadas_rendorseg_idopontfoglalo_oldal_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 12:29","title":"A rendőrség szerint tényleg támadás érte az oltások időpontfoglaló oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","shortLead":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","id":"20210510_medvelabnyom_borzsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9170bb-4ac4-4951-ba58-24e14a9ba3df","keywords":null,"link":"/elet/20210510_medvelabnyom_borzsony","timestamp":"2021. május. 10. 10:11","title":"Most a Börzsönyben találtak egy medvelábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","shortLead":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","id":"20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a9c036-7976-4618-9a0e-1bb36c1f7127","keywords":null,"link":"/elet/20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","timestamp":"2021. május. 09. 15:14","title":"Az Egyesült Királyságban törvénybe foglalják, hogy a gerinces állatoknak érzelmeik vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök ellen most egy 2019-es üdülése miatt indul vizsgálat, ugyanis nem tudni biztosan, ki finanszírozta a 15 ezer fontos utat. ","shortLead":"A brit miniszterelnök ellen most egy 2019-es üdülése miatt indul vizsgálat, ugyanis nem tudni biztosan, ki...","id":"20210510_Boris_Johnson_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0536d9d2-aebf-45d9-8de1-e2b49dc217b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Boris_Johnson_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 10. 14:24","title":"Vizsgálat indul Boris Johnson ellen karib-tengeri nyaralása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]