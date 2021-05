Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosának hivatala ugyanakkor több ajánlást is megfogalmazott az ellenőrzés után.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosának hivatala ugyanakkor több ajánlást is megfogalmazott az ellenőrzés után.","id":"20210514_Etkeztetes_gyermekotthon_ombudsman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27672854-1bc2-46e0-99ea-03a75adb9414","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Etkeztetes_gyermekotthon_ombudsman","timestamp":"2021. május. 14. 14:31","title":"Az ombudsman szerint nem bántalmazták a gyerekeket a kalocsai gyermekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es Giro d’Italia Valter Attilának. Valter a csütörtöki teljesítményével kivívhatja, hogy csapata, a Groupama-FDJ az ő sikeréért dolgozzon a világ egyik legnagyobb kerékpáros versenyén. ","shortLead":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es...","id":"20210514_Valter_Attila_miniportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063b3fa6-dab5-4b18-9b51-06ad7c661815","keywords":null,"link":"/sport/20210514_Valter_Attila_miniportre","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"A csömöri havasokból a legnagyobbak közé – Valter Attila a magyar kerékpársport élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki akart ugrani egy barcelonai hotelszoba ablakán.","shortLead":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki...","id":"20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248fcd0-c3c5-4195-a922-a51771435e57","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","timestamp":"2021. május. 16. 09:37","title":"Meg akarta ölni magát Moby, amikor a legnagyobb sikereit érte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteki sajtóhírek szerint újfent meghosszabbodhat Magyarországon a hitelmoratórium. Érdemes lehet ugyanakkor mindenkinek végiggondolni, hogy él-e a felkínált lehetőséggel, egy újabb év törlesztési szünet ugyanis jócskán megemeli majd a teljes visszafizetendő összeget – figyelmeztet elemzésében a Bank360.","shortLead":"Pénteki sajtóhírek szerint újfent meghosszabbodhat Magyarországon a hitelmoratórium. Érdemes lehet ugyanakkor...","id":"20210515_Rengeteg_penzt_bukhat_aki_el_a_meghosszabbitott_hitelmoratoriummal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459da6f-dca4-4891-acdc-6dbdf1e8a482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Rengeteg_penzt_bukhat_aki_el_a_meghosszabbitott_hitelmoratoriummal","timestamp":"2021. május. 15. 08:05","title":"Rengeteg pénzt bukhat, aki él a meghosszabbított hitelmoratórium lehetőségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy embert szombat délután Érd alsó előtt egy Tárnokra tartó vonat - közölte a Mávinform a Facebookon.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert szombat délután Érd alsó előtt egy Tárnokra tartó vonat - közölte a Mávinform a Facebookon.","id":"20210515_Gazolt_a_vonat_Erden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c58e87-33c8-4f6d-b2a4-4b24b3e404c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Gazolt_a_vonat_Erden","timestamp":"2021. május. 15. 19:44","title":"Gázolt a vonat Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8005f1fd-8964-4ae3-afb1-6333450574c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","timestamp":"2021. május. 15. 13:14","title":"Az MSZP máris beállt Karácsony mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be42a77-c0ac-42b3-a983-1096733c3143","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók után a motorkerékpárokat is bevonták a kedvezőbb adózási körbe. ","shortLead":"Az elektromos autók után a motorkerékpárokat is bevonták a kedvezőbb adózási körbe. ","id":"20210514_Zold_rendszam_elektromos_motorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be42a77-c0ac-42b3-a983-1096733c3143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90572f6-d8d9-4b1d-bb4a-10062e74408b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Zold_rendszam_elektromos_motorok","timestamp":"2021. május. 14. 13:29","title":"Zöld rendszámot kapnak az elektromos motorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]