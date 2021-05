Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte a Ferencvárost az elődöntőben, a veszprémi négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte...","id":"20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d4d2a-809f-4fb4-a97b-65449122a7e8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","timestamp":"2021. május. 15. 19:01","title":"Győzelemmel tért vissza a Győrhöz Ambros Martín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","shortLead":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","id":"20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaf81c9-dc2d-4483-9f23-23ac20c5aa0a","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","timestamp":"2021. május. 16. 13:23","title":"78 évesen szerzett diplomát egy amerikai dédnagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"225 millió forintot nyert.","shortLead":"225 millió forintot nyert.","id":"20210516_Egy_szerencses_elvitte_a_hatos_lotto_fodijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89cdf9-35b7-4b8c-9586-0a7f53ac5727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Egy_szerencses_elvitte_a_hatos_lotto_fodijat","timestamp":"2021. május. 16. 17:46","title":"Egy szerencsés elvitte a hatos lottó fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Cotton Club Singers, a Concerto Budapest és az LGT slágereket játszó Zenevonat is fellép az augusztus 17. és 21. között megrendezendő fesztiválon.","shortLead":"A Cotton Club Singers, a Concerto Budapest és az LGT slágereket játszó Zenevonat is fellép az augusztus 17. és 21...","id":"20210517_Osszeallt_a_VeszpremFest_idei_programja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff71a28-99a7-431c-9623-06d953bdfb37","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Osszeallt_a_VeszpremFest_idei_programja","timestamp":"2021. május. 17. 09:26","title":"Összeállt a VeszprémFest idei programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat is elveszíthetik. Közben a kormány benyújtotta az EU-nak a tervet arról, mire költené a koronavírus-válság utáni helyreállítási támogatást, Varga Mihály pedig adócsökkentéseket jelentett be. Ez még úgy is belefér, hogy 800 milliárd forintot folyattak ki a NER-nek a járvány alatt. Az élet pedig megállíthatatlanul drágul Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat...","id":"20210516_es_akkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a43c1a-eb87-469d-bca1-e62026ef2fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_es_akkor","timestamp":"2021. május. 16. 07:00","title":"És akkor már a fideszes polgármesterek is tiltakoznak a kormány terve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász palesztin elnökkel a héten kiújult izraeli-palesztin harcok ügyében.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász...","id":"20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a66bc7-db46-49ef-bb84-f6b47c821b34","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","timestamp":"2021. május. 15. 21:59","title":"Joe Biden az izraeli kormányfővel és a palesztin elnökkel is egyeztetett telefonon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0901108-2860-4aa9-b59c-1aef3e8dbf43","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leicester City nyerte az angol labdarúgó FA Kupát, mivel a döntőben egy góllal jobbnak bizonyult a Chelsea-nél.","shortLead":"A Leicester City nyerte az angol labdarúgó FA Kupát, mivel a döntőben egy góllal jobbnak bizonyult a Chelsea-nél.","id":"20210515_A_Leicester_City_legyozte_a_Chelseat_az_FA_kupa_dontojeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0901108-2860-4aa9-b59c-1aef3e8dbf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829125eb-edec-40ce-8846-093fee11035a","keywords":null,"link":"/sport/20210515_A_Leicester_City_legyozte_a_Chelseat_az_FA_kupa_dontojeben","timestamp":"2021. május. 15. 20:35","title":"A Leicester City legyőzte a Chelsea-t az FA kupa döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]