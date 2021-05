Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"31bc484c-45fc-4796-91d9-a8fef0c79f20","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Visszafogottan viszonyul az USA az izraeli helyzethez, ami nem segíti a konfliktus mihamarabbi lezárását. Közben új front nyílt Izraelen belül.","shortLead":"Visszafogottan viszonyul az USA az izraeli helyzethez, ami nem segíti a konfliktus mihamarabbi lezárását. Közben új...","id":"20210519_Kifulladasig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31bc484c-45fc-4796-91d9-a8fef0c79f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400d6f30-f931-4581-863d-95f920256884","keywords":null,"link":"/360/20210519_Kifulladasig","timestamp":"2021. május. 19. 17:00","title":"Biden a háta közepére sem kívánta az izraeli–palesztin konfliktust, így lezárni is nehezebb lesz azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Senki nem bízik senkiben.","shortLead":"Senki nem bízik senkiben.","id":"20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed4520-827c-45b2-87a9-6fe9fcebeb42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","timestamp":"2021. május. 19. 06:58","title":"Mikor engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség a Szputnyikot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves kapcsolatának. A kameragyártó kissé rejtélyesen reagált a hírre.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves...","id":"20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82436b39-2918-4400-b327-a5c1f4caf45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","timestamp":"2021. május. 19. 10:03","title":"Kérdőjelek a Huawei telefonok kamerái körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","shortLead":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","id":"20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e84510-50e5-42fe-a50d-07fb79d8d662","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 19. 09:20","title":"Koronavírus: 52 halálos áldozat, 4,79 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","shortLead":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","id":"20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb15776-d3cf-464c-aa00-7f4333726f2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","timestamp":"2021. május. 19. 21:14","title":"Lehalt az adóhivatal oldala, ahol az szja-bevallásokat lehet leadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0945afc-8bbf-40b4-8625-0be72f7a66af","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre nagyobb nyomás alá kerül a magyar miniszterelnök – a járvány, az ellenzéki egység és Európa miatt, ezért új szövetség kialakításán dolgozik, de így még azt sem lehet kizárni, hogy kiviszi az országot az EU-ból – írja a Die Zeit, a német liberális értelmiség tekintélyes lapja. Az elemzés úgy értékeli: egyre hangosabban ketyeg az óra a rendszer számára. ","shortLead":"Egyre nagyobb nyomás alá kerül a magyar miniszterelnök – a járvány, az ellenzéki egység és Európa miatt, ezért új...","id":"20210519_Die_Zeit_Kiviszi_Orban_az_EUbol_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0945afc-8bbf-40b4-8625-0be72f7a66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d245a3-35e2-45dc-9106-3b2dcaa529e7","keywords":null,"link":"/360/20210519_Die_Zeit_Kiviszi_Orban_az_EUbol_Magyarorszagot","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Die Zeit: Kiviszi Orbán az EU-ból Magyarországot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd434e7-b842-428c-b31c-84281c7292b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bucsi László szerint addig kell egy orvosnak a kórházban maradnia, amíg el nem végezte a munkáját.","shortLead":"Bucsi László szerint addig kell egy orvosnak a kórházban maradnia, amíg el nem végezte a munkáját.","id":"20210520_bucsi_laszlo_szekesfehervar_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bd434e7-b842-428c-b31c-84281c7292b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7564cc44-4f51-4df1-a6fe-a94ff60af02c","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bucsi_laszlo_szekesfehervar_korhaz","timestamp":"2021. május. 20. 17:38","title":"Fehérvári kórházigazgató: Én életemben nem néztem meg, hogy mennyi a fizetésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad0c73b-4e76-4199-975b-c440b498011e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a képek után egy videót is közölt arról, hogyan néznének ki az újfajta összecsukható kijelzők használat közben.","shortLead":"A Samsung a képek után egy videót is közölt arról, hogyan néznének ki az újfajta összecsukható kijelzők használat...","id":"20210519_samsung_display_osszecsukhato_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad0c73b-4e76-4199-975b-c440b498011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e24a7a4-ebf4-4e2b-b9ec-8fd6417b2edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_samsung_display_osszecsukhato_kijelzo","timestamp":"2021. május. 19. 15:13","title":"Videón is megmutatta új kijelzőit a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]