[{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára a Datahouse adatai szerint, ami bár valamivel elmarad a korábbi évektől, jóval meghaladja a tavaly áprilisban bezuhanó autópiac mindössze 6 183 darabos értékesítését.","shortLead":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára...","id":"20210518_kgfb_ar_2021_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e56af4-ed51-414d-a111-5a331722db66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_kgfb_ar_2021_bank360","timestamp":"2021. május. 18. 08:40","title":"Mennyibe kerül a legnépszerűbb autók kötelező biztosítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű kutatóbiológus.","shortLead":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű...","id":"20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e525f018-8d94-4ce4-9d0e-0dff27a4a5bd","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","timestamp":"2021. május. 18. 19:28","title":"Karikó Katalin díjat vett át, majd pózolt a TV Macival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan akarnának elérni.","shortLead":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan...","id":"20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804673bf-bf3a-4aa7-b906-3d17dab3b4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","timestamp":"2021. május. 17. 17:13","title":"Elérhetetlenné vált a Hundub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f9c7b5-a998-4848-ad25-66c6d7473eb6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Épp akkor fosztják meg a terror- és szélsőséges szervezetek tagjait az indulási lehetőségtől, amikor a börtönben ülő ellenzéki aktivista szervezeteit is ilyennek nyilvánítják.","shortLead":"Épp akkor fosztják meg a terror- és szélsőséges szervezetek tagjait az indulási lehetőségtől, amikor a börtönben ülő...","id":"20210518_navalnij_allami_duma_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f9c7b5-a998-4848-ad25-66c6d7473eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166714e2-ada7-4285-87c5-846ec9432445","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_navalnij_allami_duma_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 18. 19:57","title":"Ellehetetleníti az orosz parlament Navalnij szervezetei számára a választáson való indulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány lassú lecsengését mutatják a most kiadott számok: csökkent az új fertőzöttek, a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma is, de még mindig sok a halálos áldozat. Az oltási program újra felpörgött.","shortLead":"A járvány lassú lecsengését mutatják a most kiadott számok: csökkent az új fertőzöttek, a kórházban és...","id":"20210518_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d814c759-c378-40d9-b3ba-4ba892dbf86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 18. 09:08","title":"64 újabb áldozata van a koronavírusnak, 75 ezren kapták meg hétfőn az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"ENSZ-szakértők szerint rendkívül egyenlőtlenül zajlik a küzdelem: a világ egyik legjobban felfegyverzett hadserege küzd az izraeli megszállás ellen küzdő palesztinok ellen.","shortLead":"ENSZ-szakértők szerint rendkívül egyenlőtlenül zajlik a küzdelem: a világ egyik legjobban felfegyverzett hadserege küzd...","id":"20210519_haborus_buncselekmeny_izraeli_palesztin_konfliktus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946d36c0-cead-4448-9c0a-ea1c195d69ff","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_haborus_buncselekmeny_izraeli_palesztin_konfliktus","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Háborús bűncselekményeket követhettek el az izraeliek és a palesztinok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban szeretni a párizsinál.","shortLead":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban...","id":"20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d31312-5a35-4a35-afca-57de2051c218","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","timestamp":"2021. május. 17. 22:08","title":"Karácsony angolul fogja bejelenteni, hogy nem épül meg a Fudan egyetem - ha nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]