[{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","shortLead":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","id":"20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dae0abe-ce0e-40f8-b8e7-77bf236999af","keywords":null,"link":"/elet/20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","timestamp":"2021. május. 20. 14:44","title":"Arnold Schwarzenegger egy netflixes kémsorozatban lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c921e4f-fcdf-447f-b7cc-713e670b3443","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil deGrasse Tysonnak oda se kell néznie, és pillanatok alatt kirakja a kockát. ","shortLead":"Neil deGrasse Tysonnak oda se kell néznie, és pillanatok alatt kirakja a kockát. ","id":"20210519_A_Rubikkockaval_menozik_a_vilag_egyik_legnepszerubb_csillagasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c921e4f-fcdf-447f-b7cc-713e670b3443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03868a5-2721-4d6a-9b9b-ed35b1fabf2d","keywords":null,"link":"/elet/20210519_A_Rubikkockaval_menozik_a_vilag_egyik_legnepszerubb_csillagasza","timestamp":"2021. május. 19. 10:41","title":"A Rubik-kockával menőzik a világ egyik legnépszerűbb csillagásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","shortLead":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","id":"20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9397f-3828-4a0c-893b-52f191414ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","timestamp":"2021. május. 20. 11:32","title":"1118 lóerő talán már elég lesz az új plug-in hibrid Ferrariba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","shortLead":"2021-23 között szállítják majd az oltóanyagot.","id":"20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b66577-27b4-4cc9-a709-5b7783adb0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a496f9b2-061d-48fd-95de-d8eeea21ab44","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Ujabb_18_milliard_Pfizervakcinara_kotott_szerzodest_az_EU","timestamp":"2021. május. 20. 11:01","title":"Újabb 1,8 milliárd Pfizer-vakcinára kötött szerződést az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál és amerikai kutatók által kifejlesztett terápia célzottan pusztítja el a vírus genetikai állományát.","shortLead":"Az ausztrál és amerikai kutatók által kifejlesztett terápia célzottan pusztítja el a vírus genetikai állományát.","id":"20210519_koronavirus_jarvany_covid19_virusolo_terapia_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3dcdfe-153b-4543-b5fa-6dc7ec1f1a80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_koronavirus_jarvany_covid19_virusolo_terapia_kutatas","timestamp":"2021. május. 19. 16:28","title":"99 százalékos hatékonysággal távolítja el az egerek tüdejéből a koronavírust egy új vírusölő szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1537fd6a-2ce0-4773-8f1b-905f6346b915","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt férfit vettek őrizetbe.","shortLead":"Öt férfit vettek őrizetbe.","id":"20210519_Felbehagytak_a_katalizatorlopast_a_tolvajok_Tatabanyan_mire_visszamentek_a_rendorok_is_ott_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1537fd6a-2ce0-4773-8f1b-905f6346b915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97938594-5d69-4297-8f99-7a7c852aa490","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Felbehagytak_a_katalizatorlopast_a_tolvajok_Tatabanyan_mire_visszamentek_a_rendorok_is_ott_voltak","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Félbehagyták a katalizátorlopást Tatabányán, mire visszamentek a tolvajok a rendőrök is ott voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem szolgálta a világbéke ügyét, méretei egyre iszonyatosabbak, lehetőséget ad a diktatúrák demonstrálására, és a járványügyi helyzetben egészségügyi kérdéseket is felvet. Vélemény.","shortLead":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem...","id":"202120_Revesz_olimpia__atok_rea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a239f7bb-121e-4214-8249-88b027f10927","keywords":null,"link":"/360/202120_Revesz_olimpia__atok_rea","timestamp":"2021. május. 20. 17:00","title":"Révész Sándor: Olimpia – átok reá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","shortLead":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","id":"20210518_Meghalt_Charles_Grodin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956d6bd4-3f61-412c-919a-84ab1e2f46da","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Meghalt_Charles_Grodin","timestamp":"2021. május. 18. 21:40","title":"Meghalt Charles Grodin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]