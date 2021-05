Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 18 éves Dominic Stephan Strickertől két szettben szenvedett vereséget a magyar teniszező.","shortLead":"A 18 éves Dominic Stephan Strickertől két szettben szenvedett vereséget a magyar teniszező.","id":"20210519_fucsovics_genf_tenisz_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b610a-a0bc-4b90-b862-5554825ec84f","keywords":null,"link":"/sport/20210519_fucsovics_genf_tenisz_vereseg","timestamp":"2021. május. 19. 20:12","title":"Fucsovics kikapott a rangsor 419-edikjétől Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d778dd1-434c-4a63-aa95-8c00f9c081fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 3-as metró feletti hidat újítják fel.","shortLead":"A 3-as metró feletti hidat újítják fel.","id":"20210518_bkk_egyiranyusitas_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d778dd1-434c-4a63-aa95-8c00f9c081fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e616b24-8685-4fb8-8a47-547ca9c9e87a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_bkk_egyiranyusitas_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2021. május. 18. 21:56","title":"BKK: egyirányúsították a Ferihegyi repülőtérre vezető utat egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől lesz elérhető a frissítés.","shortLead":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől...","id":"20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd4ea3-f642-45e2-aac4-0a9755fbae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","timestamp":"2021. május. 19. 14:03","title":"Itt az Android 12, új dizájnnal – ezekre az új funkciókra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","shortLead":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","id":"20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1ee6d2-57a4-48e1-b399-94f1e50b61a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 20. 10:07","title":"Szijjártó: Grúziába és Mongóliába is szabadon utazhatunk az oltási igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c921e4f-fcdf-447f-b7cc-713e670b3443","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil deGrasse Tysonnak oda se kell néznie, és pillanatok alatt kirakja a kockát. ","shortLead":"Neil deGrasse Tysonnak oda se kell néznie, és pillanatok alatt kirakja a kockát. ","id":"20210519_A_Rubikkockaval_menozik_a_vilag_egyik_legnepszerubb_csillagasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c921e4f-fcdf-447f-b7cc-713e670b3443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03868a5-2721-4d6a-9b9b-ed35b1fabf2d","keywords":null,"link":"/elet/20210519_A_Rubikkockaval_menozik_a_vilag_egyik_legnepszerubb_csillagasza","timestamp":"2021. május. 19. 10:41","title":"A Rubik-kockával menőzik a világ egyik legnépszerűbb csillagásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az a 40 ezer adag vakcina, amit Szijjártó Péter május első felére ígért Csehországnak, még mindig nem ért oda.","shortLead":"Az a 40 ezer adag vakcina, amit Szijjártó Péter május első felére ígért Csehországnak, még mindig nem ért oda.","id":"20210520_szerbia_csehorszag_ajandek_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a14134b-ee58-4d52-993c-bbc31d340a00","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_szerbia_csehorszag_ajandek_pfizer","timestamp":"2021. május. 20. 05:36","title":"100 ezer adag Pfizer-vakcinát ajándékoz Csehországnak Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","shortLead":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","id":"20210519_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bb4afb-abb2-4e02-9904-c30e66207803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2021. május. 19. 08:15","title":"0,6 százalékos nyugdíjemelés jön június 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","shortLead":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","id":"20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9397f-3828-4a0c-893b-52f191414ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","timestamp":"2021. május. 20. 11:32","title":"1118 lóerő talán már elég lesz az új plugin hibrid Ferrariba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]