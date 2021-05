Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","shortLead":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","id":"20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f34d0a-48e9-4722-8711-245ecbd40ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 18. 19:35","title":"Az elnökhelyettesét indítja az MSZP a csepeli előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok kaphatnak újabb dózist, akiknél nem alakult ki megfelelő immunitás.","shortLead":"Azok kaphatnak újabb dózist, akiknél nem alakult ki megfelelő immunitás.","id":"20210519_sinopharm_harmadik_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b87a1c5-25b5-4f3a-b1ba-06348ad72846","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_sinopharm_harmadik_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 20:47","title":"Két országban is adnak harmadik oltást a Sinopharmmal oltottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves kapcsolatának. A kameragyártó kissé rejtélyesen reagált a hírre.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves...","id":"20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82436b39-2918-4400-b327-a5c1f4caf45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","timestamp":"2021. május. 19. 10:03","title":"Kérdőjelek a Huawei telefonok kamerái körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1333e9-88b9-4b1d-9cb2-ed687cbb036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián István szerint érdemi lakásfelújítási támogatásokra van szükség, és az utak állapotát is javítani kell.","shortLead":"Fábián István szerint érdemi lakásfelújítási támogatásokra van szükség, és az utak állapotát is javítani kell.","id":"20210519_fabian_istvan_parbeszed_mszp_debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1333e9-88b9-4b1d-9cb2-ed687cbb036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b028a5-a9b8-4825-b728-6f11259507fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_fabian_istvan_parbeszed_mszp_debrecen","timestamp":"2021. május. 19. 12:35","title":"A Debreceni Egyetem volt rektorát indítja Kósa Lajos körzetében a Párbeszéd és az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jó eredmények születtek abban a spanyol kutatásban, amelyben kombinálták az oltóanyagokat.","shortLead":"Nagyon jó eredmények születtek abban a spanyol kutatásban, amelyben kombinálták az oltóanyagokat.","id":"20210518_antitest_astrazeneca_pfizer_oltas_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faf680a-3c36-4ada-bf5c-2c65ded3ac31","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_antitest_astrazeneca_pfizer_oltas_kutatas","timestamp":"2021. május. 18. 19:20","title":"Hétszeresére nőtt az antitestek száma, ha AstraZeneca-vakcina után másodszorra Pfizert adtak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64648f23-99f6-403d-b93a-f92ebb58ec7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elővigyázatosságból döntött a visszahívás mellett a cég.","shortLead":"Elővigyázatosságból döntött a visszahívás mellett a cég.","id":"20210518_tanyer_bogre_ikea_heroisk_talrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64648f23-99f6-403d-b93a-f92ebb58ec7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488a2d92-ae97-4bba-a3de-910aa099ca43","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_tanyer_bogre_ikea_heroisk_talrika","timestamp":"2021. május. 18. 09:53","title":"Tányérokat és bögréket hív vissza az IKEA, mert könnyen eltörhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző első, esetenként egyetlen tünete, nagy számban vannak azonban olyanok is, akiknél a betegség után is megmarad a panasz. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján is megnőtt az ilyen problémával jelentkezők száma, nekik a poszt-Covid Szaglás Ambulancián igyekeznek segíteni.","shortLead":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző...","id":"20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31255e15-fff3-4bfa-b94e-e1132b7c1e71","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 19. 10:55","title":"Szaglástréninggel segítenek a poszt-covidosokon a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233fedbc-35b0-48e5-bc97-9cda9ef62762","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lakosság többsége is ellenzi a játékok megtartását.","shortLead":"A lakosság többsége is ellenzi a játékok megtartását.","id":"20210518_olimpia_lemondas_orvosok_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=233fedbc-35b0-48e5-bc97-9cda9ef62762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bda7796-3e1c-4eaf-92a3-678571586899","keywords":null,"link":"/sport/20210518_olimpia_lemondas_orvosok_japan","timestamp":"2021. május. 18. 16:20","title":"Az olimpia lemondására szólított fel egy japán orvosszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]