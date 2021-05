Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga útján.\r

","shortLead":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga...","id":"20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d040af6-fecd-4699-b4e4-6816746f0907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","timestamp":"2021. május. 19. 13:12","title":"Heves viták Brüsszelben az uniós utazási kártyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","id":"20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5a280-be22-4bc5-8adf-7e56515d7269","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 15:29","title":"Világgazdaság: Ötmillió beoltott után lesz vége az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának sokszínűségét.","shortLead":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának...","id":"20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca39095-9de1-416f-8e5f-46912c3fc584","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","timestamp":"2021. május. 19. 15:43","title":"Méhek millióit telepítik a bécsi megállók mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon online konferenciáján bemutatott nagymintás közvélemény-kutatásból kiderült, hogy egészen meglepő dolgokban ért egyet a fővárosiak többsége a legkisebb településen élőkkel.","shortLead":"A Republikon online konferenciáján bemutatott nagymintás közvélemény-kutatásból kiderült, hogy egészen meglepő...","id":"20210519_republikon_budapest_videk_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67619be-ee0c-43ff-a51e-c56d2735a237","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_republikon_budapest_videk_konferencia","timestamp":"2021. május. 19. 18:17","title":"Sok ellentét van Budapest és a vidék között, de abban mindenki egyetért, hogy inkább rossz irányba haladnak a dolgok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez az egyetlen, befejezett regény, amely az író halála után kiadatlan maradt.","shortLead":"Ez az egyetlen, befejezett regény, amely az író halála után kiadatlan maradt.","id":"20210520_Tiz_honappal_a_halala_utan_uj_konyve_jelenik_meg_John_le_Carrenak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9381c6fe-0dd6-4b31-8f89-4abe22a15ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Tiz_honappal_a_halala_utan_uj_konyve_jelenik_meg_John_le_Carrenak","timestamp":"2021. május. 20. 11:43","title":"Tíz hónappal a halála után új könyve jelenik meg John le Carrénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","shortLead":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","id":"20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd697a2-aa4e-4367-9bc5-ba248d9b6634","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","timestamp":"2021. május. 20. 12:48","title":"Teljes állást kapott egy kutya egy whiskygyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfi szülei autóját vitte el, és jogosítványa sem volt.","id":"20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86679292-a200-453f-87f7-46b67d073abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5267e2e-29e8-4e01-b2d6-947449dd870e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Begyogyszerezve_osszetort_auto_Varpalota","timestamp":"2021. május. 19. 16:41","title":"Apja jelentette fel a fiút, aki begyógyszerezve tört össze nyolc autót Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","shortLead":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","id":"20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1828d92f-5932-41ad-8ee9-02cf257de1ee","keywords":null,"link":"/elet/20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","timestamp":"2021. május. 20. 19:07","title":"Kitiltották egy ausztrál szépségszalonból a koronavírus ellen oltottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]